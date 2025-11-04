"กิรเดช" หวังแก้มือบนสังเวียนเอเชียน ทัวร์ ในศึก สิงคโปร์ โอเพ่น

ดาวดังจากลิฟกอล์ฟตบเท้าสู้ศึกอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ รายการ “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ประชันเหล่ายอดฝีมือจากเอเชียน ทัวร์ ที่สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ โดยมีเงินรางวัลให้ช่วงชิงรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ด้านโปรไทยนำทัพโดย กิรเดช อภิบาลรัตน์ ที่หวังแก้มือบนสังเวียนเอเชียน ทัวร์ อีกครั้งหลังทำผลงานดีที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สมาคมกอล์ฟสิงคโปร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการ “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,295 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ โดยมีดาวดังของโลกลงประชันฝีมือกับเหล่าผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์ อาทิ เทเลอร์ กูช โปรชาวอเมริกัน ดีกรีแชมป์บุคคลของลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาล 2023, โธมัส พีเตอร์ส เจ้าแชมป์ยูโรเปี้ยน ทัวร์ 6 รายการจากเบลเยี่ยม รวมถึงสองผู้เล่นทีม Crushers GC อย่าง พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการชาวอังกฤษ และชาร์ลส์ ฮาเวลล์ เดอะเธิร์ด จากสหรัฐฯ
ทางด้านผู้เล่นแถวหน้าของเอเชียน ทัวร์ นำโดย สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว ผู้นำคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ และ คาซุกิ ฮิกะ มือหนึ่งคะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ จากญี่ปุ่น ส่วนนักกอล์ฟจากดีพีเวิลด์ ทัวร์ อย่าง โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ หวังกลับมาแก้มือในเวทีเอเชียน ทัวร์ อีกครั้งหลังทำผลงานติดท็อปบนลีดเดอร์บอร์ดในรายการอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ที่ฮ่องกง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
กิรเดช อภิบาลรัตน์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 เผยถึงการกลับมาเล่นเอเชียน ทัวร์ เป็นรายการที่สองในรอบปีเผยความพร้อมในการลงแข่งว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆ เพราะผมอยากกลับมาเล่นเอเชียน ทัวร์ เสมอ การได้มาเล่นกับน้องๆ รุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตในเวทีระดับโลกทำให้ได้เห็นการเติบโตของนักกอล์ฟรุ่นใหม่ และเป็นการท้าทายตัวเองที่เราต้องแข่งขันกับเด็กที่มีไฟ ซึ่งผมก็ต้องการอะไรมากระตุ้นตัวเองเช่นกัน ช่วง 3-4 เดือนที่ผานมาผมตีกอล์ฟได้ค่อนข้างดี ผลงานครึ่งฤดูกาลหลังเป็นที่น่าพอใจทั้งในยุโรปและเอเชีย สัปดาห์ที่แล้วทำได้ดีแต่มาผิดพลาดช่วงเก้าหลุมสุดท้าย ถือว่าเอาความผิดพลาดมาปรับปรุง และจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในสัปดาห์นี้ สำหรับสภาพสนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ แห่งนี้ถือดีมาก ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ จะมีแค่เรื่องสภาพอากาศ และเดินเหนื่อย ต้องพยายามรักษากำลังของตัวเองให้ครบ 4 วัน คาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะตัวตัวที่สกอร์ค่อนข้างต่ำ เราอาจเห็นนักกอล์ฟรุ่นใหม่ตีสกอร์ต่ำๆ เข้ามา สำหรับผมเป้าหมายหลักแค่ได้มาเล่นที่นี่ก็มีความสุขแล้ว และยังอยากกลับมาชนะอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปเกือบ 6 ปี คิดว่าไม่นานเกินรอ”
ทั้งนี้กอล์ฟรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น จัดการแข่งขันครั้งล่าสุดในปี 2022 ซึ่ง โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา นักกอล์ฟแถวหน้าของไทยคว้าชัยชนะไปครองได้ในปีนั้น ขณะที่นักกอล์ฟที่สามารถจบในสองอันดับแรกของตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 จะได้รับสิทธิ์ไปเล่นในลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาลหน้า