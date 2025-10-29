ท็อปเอเชียน ทัวร์ พร้อมลุย ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ประชันมือดีโลก

24 โปรหนุ่มไทยพร้อมลงสู้ศึกอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์รายการ “ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น” ประชันดาวดังของโลกและเหล่าผู้เล่นชั้นนำของเอเชียน ทัวร์ ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยมีเงินรางวัลรวมให้ช่วงชิง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคมนี้
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ รายการที่ 7 ของฤดูกาล 2025 ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,710 หลา พาร์ 70 ในเมืองฟานหลิง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายนนี้ โดยมีดาวดังของโลกตบเท้าเข้าชิงชัยกับเหล่าผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์ อาทิ แพทริค รีด แชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 จากสหรัฐฯ ในฐานะแชมป์เก่าปีที่แล้ว, มาร์ติน คายเมอร์ แชมป์พีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ 2010 และ ยูเอส โอเพ่น 2014 จากเยอรมัน, พอล เคซีย์ เจ้าของแชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ รวมถึงสองโปรกอล์ฟชื่อดังจากแอฟริกาใต้อย่าง หลุยส์ อุสธุยเซน แชมป์ดิ โอเพ่น 2010 และ ชาร์ล ชวาร์ทเซล ร่วมด้วย มิเกล ทาบัวนา ที่เพิ่งคว้าแชมป์ในบ้านที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา, ติง เหวินยี่ ดาวรุ่งจากจีน และ ไทชิ โค โปรกอล์ฟเจ้าถิ่น เจ้าของแชมป์เวิลด์ ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามแห่งนี้ในปี 2023
แพทริค รีด ที่เผยถึงการจะลงป้องกันแชมป์ในสัปดาห์นี้ว่า “ตอนนี้ผมพัตต์ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ผมรู้สึกมั่นใจในเกมของตัวเองว่ากำลังไปในทิศทางที่ดี แค่ต้องออกไปเล่นให้เต็มที่ แล้วก็ดึงเอาบรรยากาศแบบที่เคยเล่นที่ฮ่องกงเมื่อก่อนมาใช้ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคืออย่าคิดมากไป แม้มันค่อนข้างง่ายที่จะมองสกอร์บอร์ด แล้วดูว่าใครกำลังทำสกอร์ไล่ตาม เพื่อที่คุณสามารถเล่นบุกและตีได้อย่างเต็มที่”
ทางด้านผู้เล่นชาวไทยลงชิงชัย 24 คน นำโดยเหล่าแชมป์เอเชียน ทัวร์ อย่าง กิรเดช อภิบาลรัตน์ ผู้เล่นจากดีพีเวิลด์ ทัวร์ และอดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019, สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการ, สดมภ์ แก้วกาญจนา, นิติธร ทิพย์พงษ์, พรหม มีสวัสดิ์ และ รฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์คนละ 3 รายการ, แดนไท บุญมา และ สาริศ สุวรรณรัตน์ แชมป์ 2 รายการ รวมถึง ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของไทย