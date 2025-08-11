“ปภังกร” จบที่ 14 พีไอเอฟ ลอนดอนฯ “ฟูเอนสติค” นำรวดคว้าแชมป์

แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ โปรสาวมือ 41 ของโลก เครื่องร้อนวันสุดท้ายหวด 5 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวัน 5 อันเดอร์พาร์ 214 จบอันดับ 14 ร่วม ศึก “พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามเซนทูเรียน คลับ พาร์ 73 ในเมืองเซนต์อัลยันส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่แชมป์ตกเป็นของ ลอร่า ฟูเอนสติค โปรสาวชาวเยอรมัน ที่คว้าชัยชนะไปแบบนำรวดม้วนเดียว
เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ จัดการแข่งขัน พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นรายการที่ 3 ของ พีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ 2025 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 48 ล้าน และประเภททีม 4 คน ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 16 ล้านบาท โดยมีนักกอล์ฟสาวไทยผ่านตัดตัว 3 คน ได้แก่ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, มายด์-ตรีฉัฐ จีนกลับ และ แจน-อัญชิสา อุตมะ
อันดับสามเป็นของ แอน แวน แดม จากเนเธอร์แลนด์ จบสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 211 โดยมีผู้เล่นอีก 7 คน ตามมาที่อันดับ 4 ร่วมด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอ์พาร์ 212 ทางด้านสามดาวดังโลกอย่าง คาร์โลตา ซิกันดา โปรมือ 24 ของโลกจากสเปน จบอันดับ 11 ร่วมด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 213, เซลีน บูติเยร์ มือ 17 ของโลกจากฝรั่งเศส ทำสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 216 จบอันดับ 19 ร่วม และจอร์เจีย ฮอลล์ นักอล์ฟเจ้าถิ่นมือ 107 โลก สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 217 รั้งอันดับ 25 ร่วม
ปภังกร แชมป์อารามโก ซาอุดิ เลดีส์ อินเตอร์เนชันแนล เมื่อต้นปี 2024 เผยหลังเกมว่า “โดยรวมยังเล่นไม่ค่อยดี แต่ทำสกอร์ได้ดี ก็พอใจเพราะฟอร์มกำลังไปในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเทียบจาก 4-5 แมทช์ที่แล้ว ช่วงนี้กำลังพัตต์ดี ส่วนตัวชอบสนามนี้เพราะแม้จะยาก แต่ถ้าทำได้ก็คือได้เลย เป็นสนามที่แฟร์มาก ไม่ใช่สนามที่กว้างและเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับทีซ็อต ดีใจที่ได้กลับมาเล่นที่นี่ทุกครั้งเพราะชอบเล่นที่อังกฤษ ทัวร์นาเมนท์จัดการแข่งขันได้แบบเวิลด์คลาสมาก เป็นแมทช์ที่เพิ่มมาทำให้เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ น่าตื่นเต้นมากขึ้น”
ขณะที่โทรฟีแชมป์ตกเป็นของ ลอร่า ฟูเอนสติค นักกอล์ฟสาวชาวเยอรมัน ซึ่งทำสกอร์ขึ้นนำตั้งแต่วันแรก ปิดเกมสวยด้วยสองเบอร์ดี้ติดในสองหลุมสุดท้าย รวมกับอีก 3 เบอร์ดี้ เสีย 1 ดับเบิ้ลโบกี้ กับ 2 โบกี้ จบเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 72 คว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 209 เฉือนชนะ ดาเนียล่า ดาร์เควีย จากเอกวาดอร์ ไปเพียงสโตรคเดียว
ขณะที่โทรฟีแชมป์ตกเป็นของ ลอร่า ฟูเอนสติค นักกอล์ฟสาวชาวเยอรมัน ซึ่งทำสกอร์ขึ้นนำตั้งแต่วันแรก ปิดเกมสวยด้วยสองเบอร์ดี้ติดในสองหลุมสุดท้าย รวมกับอีก 3 เบอร์ดี้ เสีย 1 ดับเบิ้ลโบกี้ กับ 2 โบกี้ จบเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 72 คว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 209 เฉือนชนะ ดาเนียล่า ดาร์เควีย จากเอกวาดอร์ ไปเพียงสโตรคเดียว
ฟูเอนสติค โปรมือ 32 ของทัวร์ กล่าวหลังคว้าแชมป์แรกในเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ว่า “การไปเล่นรายการเอไอจี วีเมนส์ โอเพ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วยได้เยอะ แม้ว่าวันนี้เริ่มต้นไม่ได้อย่างที่หวัง แต่ก็ตั้งใจเล่นต่อไปเพราะยังมีโอกาสอีกมากมายในรอบหลุมหลัง และรู้สึกดีใจมากที่ทำได้สำเร็จ”