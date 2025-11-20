“กิรเดช” ตามสองสโตรค เปิดรอบแรก พีไอเอฟ ซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ

กิรเดช อภิบาลรัตน์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013 ออกสตาร์ทได้ดีหวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 แบบไม่มีโบกี้ รั้งอันดับ 4 หลังจบรอบแรกของการแข่งขัน พีไอเอฟซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส ที่สนามริยาด กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,439 หลา พาร์ 71 ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีสกอร์ตามหลังสองผู้นำร่วมสองสโตรค
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ พีไอเอฟซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส รายการสุดท้ายของอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟไทยลงชิงชัย 14 คน
เปิดฉากการแข่งขันรอบแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ปรากฎว่า โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ ผู้เล่นจากดีพีเวิลด์ ทัวร์ ทำผลงานได้ดีหวด 7 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 64 อยู่อันดับ 4 ขณะที่ คาเลบ ซูแรตต์ นักกอล์ฟชาวอเมริกัน ซึ่งหวดสถิติสนามด้วยสกอร์ 61 ในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว และเอเดรียน เมรอนก์ จากโปแลนด์ ซึ่งคว้าแชมป์ลิฟกอล์ฟริยาดที่สนามแห่งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นนำร่วมกันด้วยสกอร์คนละ 9 อันเดอร์พาร์ 62 โดยมี โธมัส ปีเตอร์ส จากเบลเยี่ยม ตามหลังเพียงสโตรคเดียว
กิรเดช อภิบาลรัตน์ ซึ่งทำผลงานได้ดีที่สนามแห่งนี้ด้วยการจบที่สามร่วมในรายการซาอุดิ โอเพ่น เมื่อต้นปีที่แล้ว เผยหลังเกมว่า “ผมไม่ค่อยได้เล่นสนามนี้บ่อยนัก น่าจะเป็นครั้งที่สามที่มาที่นี่ ซึ่งผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟที่มีสภาพสนามดีที่สุด ผมค่อนข้างพอใจกับผลงานการเล่นของตัวเองในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เริ่มต้นได้ดีมาก แต่ทุกอย่างยังไม่ลงตัวในช่วงสองวันสุดท้าย ผมก็จะพยายามต่อไป หวังว่าทุกอย่างจะลงตัวในสัปดาห์นี้ ส่วนตัวคิดว่าผู้ชนะรายการนี้ได้ต้องทำสกอร์ต่ำมากๆ เพราะมีโอกาสทำเบอร์ดี้กันได้เยอะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งธงด้วย”
ส่วนแดนไท บุญมา เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ สองรายการ หวด 4 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่ในกลุ่มอันดับ 16 ร่วมกับ ปีเตอร์ ยูไลน์ แชมป์อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ สองรายการจากสหรัฐฯ ส่วนรฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์เอเชียน ทัวร์ 3 รายการ ทำ 3 อันเดอร์พาร์ 68 รั้งอันดับ 28 ร่วม ขณะที่โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา ที่เพิ่งคว้าตั๋วเล่นในดีพีเวิลด์ทัวร์ฤดูกาล 2026 และ เอกปริษฐิ์ หวู่ ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์แชมป์เอเชียน ทัวร์ ที่ไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ ตีเข้ามาคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 68 เท่ากับ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 และ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ทั้งสี่คนอยู่ในกลุ่มอันดับ 42 ร่วม
ทางด้านดาวดังของโลกอย่าง หลุยส์ อุสธุยเซน แชมป์ดิ โอเพ่น 2010 จากแอฟริกาใต้ และพอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ หวดคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 65 อยู่ในกลุ่มอันดับ 5 ร่วม ส่วนสองโปรแถวหน้าชาวอเมริกันอย่าง ดัสติน จอห์นสัน อดีตมือหนึ่งโลก และ แพทริค รีด แชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 ตีมาคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งอันดับ 64 ร่วม ขณะที่ เทเลอร์ กูช แชมป์บุคคลลิฟกอล์ฟลีก 2023 จากสหรัฐฯ และเซอร์จิโอ การ์เซีย ดีกรีแชมป์เมเจอร์จากสเปน ตีเกินคนละ 1 โอเวอร์พาร์ 72 อยู่ในกลุ่มอันดับ 91 ร่วม
สำหรับกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ได้เพิ่มโควต้าให้กับนักกอล์ฟที่สามารถจบในสองอันดับแรกของตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 จะได้รับสิทธิ์ไปเล่นในลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาล 2026 ส่วนผู้ที่ทำอันดับอยู่ในท็อป 40 จะได้สิทธิไปเล่นลิฟ กอล์ฟ ลีก โปรโมชั่นส์ ที่ฟลอริด้า ต้นปีหน้า เพื่อชิงตั๋วไปลิฟกอล์ฟลีกต่อไป