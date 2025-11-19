“สดมภ์” นำทัพโปรไทยสู้ศึก ซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ประชันดาวดังโลก

โปรกอล์ฟระดับโลกตบเท้าเข้าแข่งขัน พีไอเอฟซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส รายการสุดท้ายของอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท เปิดฉากชิงชัยรอบแรกวันพุธที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามริยาด กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,439 หลา พาร์ 71 ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้านโปรไทยนำทัพโดย สดมภ์ แก้วกาญจนา ซึ่งเพิ่งคว้าตั๋วลงเล่นในดีพีเวิลด์ทัวร์ปีหน้า
กอล์ฟรายการ พีไอเอฟ ซาอุดิ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์บาย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส แข่งขันระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายนนี้ มีดาวดังของโลกลงประชันมือกับผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์ อาทิ เหล่าโปรมือดีจากสหรัฐฯ อย่าง ดัสติน จอห์นสัน อดีตมือหนึ่งโลกและแชมป์บุคคลของลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาล 2022, เทเลอร์ กูช แชมป์บุคคลลิฟกอล์ฟลีก 2023, แพทริค รีด แชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2018 ร่วมด้วย มาร์ติน คายเมอร์ แชมป์พีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ 2010 และ ยูเอส โอเพ่น 2014 จากเยอรมัน, หลุยส์ อุสธุยเซน แชมป์ดิ โอเพ่น 2010 จากแอฟริกาใต้ และ เซอร์จิโอ การ์เซีย ดีกรีแชมป์เมเจอร์จากสเปน
สำหรับกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ได้เพิ่มโควต้าให้กับนักกอล์ฟที่สามารถจบในสองอันดับแรกของตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 จะได้รับสิทธิ์ไปเล่นในลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาลหน้า ส่วนผู้ที่ทำอันดับอยู่ในท็อป 40 จะได้สิทธิไปเล่นลิฟ กอล์ฟ ลีก โปรโมชั่นส์ ที่ฟลอริด้า ต้นปีหน้า เพื่อชิงตั๋วไปลิฟกอล์ฟลีกต่อไป
ขณะที่ผู้เล่นแถวหน้าจากเอเชียน ทัวร์ ที่จะลงชิงชัยในสัปดาห์นี้นำโดย จอห์น แคทลิน อดีตมือหนึ่งของทัวร์จากสหรัฐฯ, สกอตต์ เฮนด์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2016 จากออสเตรเลีย รวมถึง สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว และ คาซุกิ ฮิกะ จากญี่ปุ่น ซึ่งกำลังรั้งอันดับหนึ่งและสองในตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ในขณะนี้ ส่วน มิเกล ทาบัวนา แชมป์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนตุลาคม ซึ่งอยู่อันดับสามในตารางคะแนนสะสม จะลงลุ้นชิงตั๋วไปลิฟกอล์ฟ ลีก ฤดูกาล 2026 เช่นกัน
ด้านนักกอล์ฟไทยลงแข่งขัน 14 คน อาทิ โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา ที่เพิ่งคว้าตั๋วลงเล่นในดีพีเวิลด์ทัวร์ฤดูกาล 2026 และ ไท่ซู-เอกปริษฐิ์ หวู่ แชมป์เอเชียน ทัวร์ ที่ไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา รวมถึง โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ ผู้เล่นจากดีพีเวิลด์ ทัวร์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013, โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 และแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ และเหล่าแชมป์เอเชียน ทัวร์ อย่าง สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการ, รฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์ 3 รายการ, แดนไท บุญมา และ สาริศ สุวรรณรัตน์ แชมป์คนละ 2 รายการ
กอล์ฟรายการ พีไอเอฟ ซาอุดิ อินเตอร์เนชันแนล พาวเวอร์ บาย ซอฟต์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แอดไวเซอร์ส รอบแรก (19 พ.ย.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 06.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 10.20 น. ตามเวลาประเทศไทย