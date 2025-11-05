ทัพโปรไทยพร้อมดวลมือดีลิฟกอล์ฟศึก อินเตอร์ฯ ซีรีส์ สิงคโปร์

ทัพโปรหนุ่มไทย 27 คน พร้อมลงสู้ศึก “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ประชันเหล่าผู้เล่นฝีมือดีของเอเชียน ทัวร์ และดาวดังจากลิฟกอล์ฟลีก ที่สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ เปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนนี้
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สมาคมกอล์ฟสิงคโปร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการที่ 8 ของฤดูกาล 2025 รายการ “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,295 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ มีนักกอล์ฟชั้นนำของโลกและเหล่าผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์รวม 144 คน จาก 29 ประเทศลงแข่งขัน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวล่าสุดโดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นรอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ โดย พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ, มิเกล ทาบัวนา แชมป์อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ฟิลิปปินส์ และเจมส์ เหลียว นักกอล์ฟดาวรุ่งเจ้าถิ่น เปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ความพร้อมก่อนการแข่งขันเปิดฉากดวลรอบแรกในวันรุ่งขึ้น
พอล เคซีย์ ดาวดังลิฟกอล์ฟจากทีม Crushers GC ชาวอังกฤษ ซึ่งคุ้นเคยกับกอล์ฟรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น โดยทำผลงานดีสุดที่อันดับรองแชมป์ในปี 2019 เผยว่า “ผลงานของผมช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนผลงานในทีม Crushers GC ก็ถือว่ากำลังไปได้สวย ผมชอบที่จะมาเล่นที่สิงคโปร์และค่อนข้างคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่นี่ แม้จะเป็นครั้งแรกที่มาสนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ แห่งนี้ แต่จากการที่ได้ลงฝึกซ้อม สภาพสนามสมบูรณ์มาก แต่กรีนค่อนข้างอ่านยาก แน่นอนว่าผมลงแข่งขันทุกครั้งก็ตั้งใจมาเพื่อชนะ และรู้สึกดีที่ได้รู้ว่าผู้ชนะคะแนนสะสมอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ สองคนจะได้สิทธิมาเล่นในลิฟกอล์ฟลีก ผมรู้สึกยินดีกับนักกอล์ฟจากเอเชียน ทัวร์ ที่จะได้มีประสบการณ์ร่วมกันในรายการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมกับพวกเรา”
ทางด้านมือท็อปของเอเชียน ทัวร์ ที่จะร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้ อาทิ สองนักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของทัวร์จากสหรัฐฯ อย่าง จอห์น แคทลิน (ปี 2024) และซีฮวาน คิม (ปี 2022), สกอตต์ เฮนด์ (ปี 2016) จากออสเตรเลีย รวมถึง สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว ผู้นำคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ และ คาซุกิ ฮิกะ มือหนึ่งคะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ จากญี่ปุ่น
ขณะที่นักกอล์ฟชื่อดังจากลิฟกอล์ฟ นอกจาก พอล เคซีย์ แล้วยังมี เทเลอร์ กูช โปรชาวอเมริกัน ดีกรีแชมป์บุคคลของลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาล 2023, ชาร์ลส์ ฮาเวลล์ เดอะเธิร์ด ผู้เล่นทีม Crushers GC จากสหรัฐฯ และ โธมัส พีเตอร์ส เจ้าแชมป์ยูโรเปี้ยน ทัวร์ 6 รายการจากเบลเยี่ยม
สำหรับนักกอล์ฟชาวไทยลงแข่งขัน 27 คน นำโดย โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ ผู้เล่นจากดีพีเวิลด์ ทัวร์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2013, โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 และแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ, สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการ, นิติธร ทิพย์พงษ์ และ รฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์คนละ 3 รายการ, แดนไท บุญมา และ สาริศ สุวรรณรัตน์ แชมป์คนละ 2 รายการ
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตแชมป์สิงคโปร์ โอเพ่น เมื่อปี 2019 และแชมป์อินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ โมรอคโก กล่าวว่า “ผลงานในสัปดาห์ที่แล้วช่วยจุดไฟในเกมของผม โดยเฉพาะในสองสามรอบแรก ส่วนสัปดาห์นี้สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ แห่งนี้แตกต่างจากสนามเซนโตซ่าที่ผมเคยชนะมาก แต่นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทาย”
ส่วน นิติธร ทิพย์พงษ์ นักกอล์ฟวัย 26 ปี ซึ่งเคยคว้าแชมป์อินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ สิงคโปร์ ที่สนามทานาห์ เมราห์ คันทรี คลับ เมื่อปี 2022 กล่าวว่า “ช่วงต้นปีผมเล่นได้ไม่ดีอยู่พักหนึ่ง ซึ่งมันกระทบความมั่นใจของผมมาก แต่หลังจากจบแมทช์อินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ที่โมร็อกโกเมื่อเดือนกรกฎาคม ก็ได้พักพอสมควร ผมจึงใช้ช่วงเวลานั้นฝึกซ้อมและปรับปรุงแก้ไข ทำให้เกมของผมแข็งแกร่งขึ้น และหวังว่าจะรักษาจังหวะการเล่นนั้นมาใช้ในสัปดาห์นี้”
สำหรับกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ได้เพิ่มโควต้าให้กับนักกอล์ฟที่สามารถจบในสองอันดับแรกของตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 จะได้รับสิทธิ์ไปเล่นในลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาลหน้า ส่วนผู้ที่ทำอันดับอยู่ในท็อป 40 จะได้สิทธิไปเล่นลิฟ กอล์ฟ ลีก โปรโมชั่นส์ ที่ฟลอริด้า ต้นปีหน้า เพื่อชิงตั๋วไปลิฟกอล์ฟลีกต่อไป
กอล์ฟรายการ เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น รอบแรก (6 พ.ย.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 07.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยกลุ่มที่น่าจับตามองอาทิ เทเลอร์ กูช, โธมัส พีเตอร์ส และมิเกล ทาบัวนา ออกสตาร์ทด้านหลุมสิบเวลา 07.30 น. ส่วน พอล เคซีย์ ร่วมก๊วนกับ คาซุกิ ฮิกะ และเวด ออร์มส์บี จากออสเตรเลีย ออกสตาร์ทหลุมหนึ่งเวลา 12.20 น. ตามด้วยกลุ่มของ กิรเดช อภิบาลรัตน์, จอห์น แคทลิน และกากันจีต บูลลาร์ จากอินเดีย เวลา 12.30 น.