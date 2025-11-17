‘มิย่า-เบญจรงค์-กิตติศักดิ์ -โรเตอร์’ฟอร์มแรง คว้าแชมป์ TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 ที่เชียงใหม่

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” ภายใต้แนวคิด “MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road” เดินหน้าจัดความมันส์ส่งท้ายฤดูกาล กับการแข่งขันตัดสินแชมป์ประจำปี โดยมี นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงานในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ โดยมี ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้, มิย่า ทองเจือ พร้อมเหล่านักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์คนดังร่วมงานคับคั่ง
สนามส่งท้ายปิดฤดูกาลของโตโยต้าวันเมคเรซนี้ เหล่านักแข่งจัดเต็มสาดพลังความเร็วแบบพร้อมใจไม่มีใครยอมใครเดิมพันด้วยถ้วยรางวัลแชมป์ประจำปี สู้กันสนุกใน 4 รุ่น
เริ่มจากรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ) รุ่นนี้เพื่อสาวนักซิ่งมือสมัครเล่นแต่ส่งพลังมาเต็ม แม้จ่าฝูงสาว ‘ปิยะวดี พฤฒิสาร’ จะมีคะแนนสะสมลอยลำ แต่ก็ไม่มีคันไหนถอดใจ สู้กันเต็มพิกัดก่อนจบการแข่งขันไปแบบสุดมันส์ ปรากฏว่า อันดับ 1 เป็นของ “มิย่า ทองเจือ” หมายเลข 198 จาก TOYOTA Racing Star Team นำรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral Fuel ใช้เชื้อเพลิง Carbon Neutral Fuel ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ขึ้นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์สนามเป็นครั้งแรกไปครอง, อันดับ 2 คือ สิตานัน พิกุลขจร หมายเลข 107 จากทีม Bfin racing compact Wise the Hub, อันดับ 3 คือ อริญรดา ฮอร์น หมายเลข 156 จากทีม Sittipol OT Energy Drink, อันดับ 4 คือ ลัลนา กรีอุต หมายเลข 114 จากทีม ATECH & PSD DRIVING SCHOOL และอันดับ 5 คือ เขมิสรา ขอนพุดซา หมายเลข 195 จากทีม Burgundi Motorsport
รุ่น YARIS One Make Race (ยาริส วันเมคเรซ) รุ่นยอดนิยมมีนักแข่งลงสนามมากที่สุด และมี “ป๊ายปาย โอริโอ้” นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ลงสนามด้วยรถ TOYOTA YARIS Carbon Neutral fuel รถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนร่วมแข่งขัน รุ่นนี้คะแนนสะสมยังพลิกเกมได้ตลอด จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 เบญจรงค์ ชมายกุล หมายเลข 59 จากทีม Superclub Racing Team, อันดับ 2 คือ ABDUL MIQAIL หมายเลข 23 จากทีม 23 Motors Racing Team, อันดับ 3 คือ ขวัญชัย เป็งแกร หมายเลข 40 จากทีม BENDIX SRT - REWORTH RACING, อันดับ 4 คือ HIROYA MINOWA หมายเลข 16 จากทีม TK Motor Sportและ อันดับ 5 คือ KOMURA TOSHIKI หมายเลข 22 จากทีม RUK TEAM NEXZTER PMC 52
ลุ้นต่อ รุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ) มันส์เต็มพิกัดกับสมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง โดนใจคนดู ดุดัน หนักแน่น จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 กิตติศักดิ์ เสียงสลัก หมายเลข 3 จากทีม BKC x Voltronic By House Of Cars x Vangarg Garage, อันดับ 2 คือ ธิบดินทร์ สันทัดค้า หมายเลข 20 จากทีม Trane Lubricants Nexzter Racing by Neon Creation, อันดับ 3 คือ นฤชิต เกียรติมณีศรี หมายเลข 4 จากทีม TD racing by SP auto, อันดับ 4 คือ พงศธร โอนอ่อน หมายเลข 49 จากทีม KM Racing และอันดับ 5 คือ นิรุทธ์ สุจริต หมายเลข 19
ปิดท้ายด้วย รุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ) รุ่นใหญ่สุดของรายการที่ต้องลุ้นกันจนถึงโค้งสุดท้าย นักแข่งหัวแถว “สิทธิชัย-วรัญชิต-เคนทาโร” คะแนนสะสมชนิดหายใจรดต้นคอ พร้อมพลิกตำแหน่งแชมป์ประจำปี และมี ปังปอนด์ อัครวุฒิ นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ลงสนามชิงตำแหน่งบนโพเดียม แข่งกันสุดมันส์จบ 22 รอบ ปรากฏว่า อันดับ 1 คือ โรเตอร์ ทองเจือ หมายเลข 17 จากทีม Superclub Racing Team, อันดับ 2 คือ ปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต หมายเลข 10 จาก TOYOTA Racing Star Team, อันดับ 3 คือ เคนทาโร ชิบะ หมายเลข 3 จากทีม ORC Racing Motul, อันดับ 4 คือ สิทธิชัย ฆังนิมิตร หมายเลข 9 จากทีม SpeedRev Racing By NCL Service และ อันดับ 5 คือ นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร หมายเลข 90 จากทีม PT Maxnitron Wise BRD Nexzter Venom By Vanguard Garage
ทำให้จบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ “มาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร” ครองตำแหน่งแชมป์ประจำปีในรุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race และรับสิทธิ์เข้าเป็นนักแข่งของ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ในปี 2026
ภายในงาน TOYOTA GAZOO Racing Thailand ยังจัดการแสดงชุดพิเศษ “ดินแดนแห่งน้ำพระทัยและความภักดี” เพื่อร่วมน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนักเรียนจากโครงการในพระราชดำริร่วมการแสดงพร้อมกับการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงเยาวชนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างงดงาม
นอกจากนี้ยังได้ชมรถรุ่นใหม่ล่าสุด Hilux Travo และ bZ4X ได้ภายในงานเป็นครั้งแรกที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่เตรียมไว้ ทั้งพูดคุยใกล้ชิดกับนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้, มิย่า-ทองเจือ คุยเรื่องรถแต่งและชมรถ Supra Top Secret GT300 คันจริง กับ “เบียร์ ใบหยก” ชมไนท์โชว์สุดตระการตากับ GR PERFORMANCE SHOW การแสดงของรถตระกูล GR และ GR TRIPLE DRIFT SHOW การโชว์ดริฟต์โดยนักขับมืออาชีพ เป้ และ ปอนด์ Drive to Drift ร่วมด้วย พีท ทองเจือก่อนปิดท้ายกับคอนเสิร์ตจาก แอลลี่, ซานิ, ป๊อป ปองกูลและโอ๊ต ปราโมทย์ พร้อมกิจกรรมจากบูธต่างๆ และโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในเชียงใหม่ ช้อปของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก TOYOTA GAZOO Racing (GR Collection) และสินค้าแต่งรถอีกมากมาย
ร่วมติดตามความสนุก ความมันเร้าใจของกีฬามอเตอร์สปอร์ต ที่มาพร้อมกิจกรรมความบันเทิงครบครันของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026” กันต่อในปีหน้า อัพเดทข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: TOYOTA GAZOO Racing Thailand และจาก TikTok : tgr.thailand และ Instargram : tgrthailaก