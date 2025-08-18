4 นักขับเข้าวิน TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 สนามภูเก็ต เสิร์ฟความมันส์แบบครบสูตร

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” ภายใต้แนวคิด “MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road” จัดเต็มความสนุกแบบยกกำลังส่งตรงลงใต้ โดยมี มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงานในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2568 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต โดยมี มิย่า ทองเจือ, ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้ พร้อมเหล่านักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์คนดังร่วมงานคับคั่ง
เขย่าความมันส์ริมทะเล เมื่อเหล่านักแข่งโตโยต้าวันเมคเรซพร้อมใจลงสนามโชว์พลังความแรงมากกว่า 50 คัน ใน 4 รุ่นการแข่งขัน บนสตรีทเซอร์กิตที่บู๊กันสุดเดือดก่อนจบการแข่งขัน
เริ่มจากรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ) รุ่นนี้สาวนักซิ่งมือสมัครเล่นโชว์ฝีมือ มี “มิย่า ทองเจือ” จาก TOYOTA Racing Star Team ลงแข่งขันด้วยรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral Fuel ที่ใช้เชื้อเพลิง Carbon Neutral Fuel ที่เป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร หมายเลข 135 จากทีม A Motorsport Racing Team, อันดับ 2 คือ สิตานัน พิกุลขจร หมายเลข 107 จากทีม Bfin racing compact Wise the Hub, อันดับ 3 คือ เขมิสรา ขอนพุดซา หมายเลข 195 จากทีม Burgundi Motorsport, อันดับ 4 คือ มิย่า ทองเจือ หมายเลข 198 จากทีม TOYOTA Racing Star Team และ อันดับ 5 คือ ลัลนา กรีอุต หมายเลข 114 จากทีม ATECH & PSD DRIVING SCHOOL
รุ่น YARIS One Make Race(ยาริส วันเมคเรซ) รุ่นยอดนิยมเรซนี้มีนักแข่งร่วมลงสนามมากที่สุด มี “ป๊ายปาย โอริโอ้” นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ลงสนามด้วยรถ TOYOTA YARIS Carbon Neutral fuel รถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนาม เร้าใจตลอดการแข่งขัน จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 68 จากทีม TMC-Drive 68 Lenso by Woot Bangbon3, อันดับ 2 คือ ABDUL MIQAIL หมายเลข 23 จากทีม 23 Motors Racing Team, อันดับ 3 คือ KOMURA TOSHIKI หมายเลข 22 จากทีม RUK TEAM NEXZTER PMC 52, อันดับ 4 คือ เอกชัย อินทรจินดา หมายเลข 27 จากทีม B-Quik Racing Team และ อันดับ 5 คือ กวินท์ ปฏิภาณประเสริฐ หมายเลข 42 จากทีม Modern Bug Racing Runstop Ozawa AFV GJ
ลุ้นต่อ รุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ) มันส์เต็มพิกัดกับสมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง โดนใจคนดูกับความโหด หนักแน่น ดุดัน จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นฤชิต เกียรติมณีศรี หมายเลข 4 จากทีม TD racing by SP auto , อันดับ 2 คือ กิตติศักดิ์ เสียงสลัก หมายเลข 3 จากทีม BKC x Voltronic By House Of Cars x Vangarg Garage, อันดับ 3 คือ พงศธร โอนอ่อน หมายเลข 49 จากทีม KM Racing, อันดับ 4 คือ เพิก เลิศวังพง หมายเลข 55 และอันดับ 5 คือ นิรุทธ์ สุจริต หมายเลข19
ปิดท้ายด้วย รุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ) รุ่นใหญ่สุดของรายการ ดวลกันสนั่นกับฝีมือนักแข่งเจนสนาม มี ปังปอนด์ อัครวุฒิ นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ลงชิงโพเดียมรุ่นนี้ ลุ้นกันสนุกกับพลังความสปอร์ตแต่ดุดัน จบการแข่งขันปรากฏว่า อันดับ 1 คือ โรเตอร์ ทองเจือ หมายเลข 17 จากทีม Superclub Racing Team, อันดับ 2 คือ ปังปอนด์- อัครวุฒิ มังคลสุต หมายเลข 10 จากทีม TOYOTA Racing Star Team, อันดับ 3 คือ สิทธิชัย ฆังนิมิตร หมายเลข 9 จากทีม SpeedRev Racing By NCL Service, อันดับ 4 คือ ศริทธนา มิตรอารี หมายเลข 66 จากทีม Lenso Motorsport Sinthorn B88 Wrap XTreme by VG และ อันดับ 5 คือ เคนทาโร ชิบะ หมายเลข 3 จากทีม ORC Racing Motul
TOYOTA GAZOO Racing Thailand ยังมอบความสนุกแบบยกกำลังจัดเต็มตลอดงาน นอกจากความมันส์ในสนามแข่ง ยังมีโชว์ GR Performance & Drift Show สุดเร้าใจ, ยังได้กระทบไหล่ Meet & Greet ใกล้ชิดกับทีมนักแข่งอาชีพ TOYOTA GAZOO Racing Thailand และ TOYOTA Racing Star Team ปังปอนด์ อัครวุฒิ – มิย่า ทองเจือ – ป๊ายปาย โอริโอ้, จุใจไปกับการรวมพลคนรักรถแต่งเมื่อกูรูสายซิ่ง เบียร์ ใบหยก นำรถ Supra GT300 TOP Secret มาให้ชมแบบเต็มตาระยะประชิด พร้อมกิจกรรม GR Experience ที่พาลูกค้า GR Garageทั้ง 6 แห่ง มาร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive กับรถ Sport ตระกูล GR Model กับกิจกรรม Hot Lab สุดเหวี่ยงไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก ซานิ และ ไททศมิตร พร้อมกิจกรรมจากบูธต่างๆ และรับโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในภูเก็ต ช้อปของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก GR Collection และครั้งแรกของการ collab กันระหว่าง CARNIVAL® x TOYOTA GAZOO Racing ที่เปิดตัวสินค้า collection ใหม่ ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง และอีกหนึ่งกิจกรรม Balance Bike Kids ที่ได้รับการตอบรับจากนักแข่งตัวน้อยมาร่วมสนุกและทำการแข่งขันภายในงานกว่า 200 คน
เตรียมพบกับกิจกรรมความสนุกของ TOYOTA GAZOO Racing Thailand สนามที่ 3 และ 4 ได้อีกครั้งในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ Facebook: TOYOTA GAZOO Racing Thailand และติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก TikTok: tgr.thailand และ Instargram: tgrthailand