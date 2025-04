“ปังปอนด์-มิย่า-ป๊ายปาย” พร้อมลุย! “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” เสิร์ฟความมันส์ คัมแบ็คความสนุกครบรสทั่วประเทศ

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา และนายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวกิจกรรม “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” ชูคอนเซ็ปต์ “MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road” กับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตรูปแบบวันเมคเรซสุดเร้าใจ เปิดประสบการณ์ความตื่นเต้นให้สัมผัสสมรรถนะของรถยนต์โตโยต้าในทุกรุ่น มาพร้อมเทศกาลแห่งความสุขด้วยกิจกรรมความบันเทิงแบบครบครันส่งตรงให้คนไทยทุกคนได้สัมผัสทั่วประเทศ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team นำโดย มิย่า ทองเจือ, ป๊ายปาย โอริโอ้, ปังปอนด์-อัครวุฒิ พร้อมนักแข่งโตโยต้า วันเมคเรซ เข้าร่วมงาน ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 มอเตอร์สปอร์ตสุดมันส์ในรูปแบบเฟสติวัลที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย สะท้อนแนวคิด มอเตอร์สปอร์ตคือรากฐานของการสร้างยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า ต่อยอดพัฒนาจากสนามแข่งสู่ท้องถนน ผ่านการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ โตโยต้าวันเมคเรซ และกิจกรรมความบันเทิงมากมาย โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ Yaris ATIV Lady One Make Race, YARIS One Make Race, Hilux REVO One Make Race และ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race และเดินหน้าร่วมมือกับ TOYOTA MOTOR ASIA (TMA) ในการศึกษาเก็บข้อมูลและพัฒนายานยนต์จากทุกสนามแข่ง เพื่อพัฒนายนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า อย่างไม่หยุดยั้งโดย 3 นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team เผยความรู้สึกก่อนลงสนามในฤดูกาล 2025 พร้อม ความตั้งใจพัฒนาฝีมือและความมั่นใจในสมรรถนะของรถแข่งที่จะสร้างความมันส์ตลอดทั้งปีมิย่า ทองเจือ กล่าวว่า “เข้าปีที่ 3 ของการเป็นนักแข่งรถแล้วค่ะ ปีนี้ยังแข่งในรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race โดยใช้รถเชื้อเพลิงทางเลือก Yaris ATIV Carbon Neutral fuel ลงแข่งขัน รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการดีขึ้น ขับดีขึ้นอาจเป็นเพราะรถ Yaris ATIV ขับได้คล่องตัว มั่นใจในความปลอดภัย ปีที่แล้วขึ้นโพเดียมที่บางแสนและเชียงใหม่ ปีนี้อยากทำให้ดียิ่งกว่าเดิมค่ะ ฝากให้ทุกคนตามไปเชียร์กันถึงสนามนะคะ มิย่า มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ”ด้าน “ป๊ายปาย โอริโอ้” แข่งขันใน รุ่น Yaris One Make Race ด้วยรถ TOYOTA YARIS Carbon Neutral fuel รถยนต์พลังงานทางเลือกอีก 1 คัน เผยว่า “ปีแรกลงสนามด้วยความรู้สึกทั้งกลัวและกล้าแต่รู้ว่าเราชอบจึงตัดสินใจเป็นนักแข่งรถ มีพลังใจที่พร้อมเต็มร้อยเสมอ ผ่านไปในแต่ละสนามคือการเรียนรู้จนสามารถขึ้นโพเดียมรับถ้วยรางวัลในรุ่นได้เป็นครั้งแรก ตื่นเต้นและภูมิใจมากๆ ปีนี้ยังต้องพัฒนาต่อ ทั้งเทคนิคการขับขี่ การจดจำรูปแบบสนาม ดีที่รถขับง่ายคล่องตัว และมีระบบที่ปลอดภัยมาก ทำให้มั่นใจว่าปีนี้จะสามารถขึ้นโพเดียมรับรางวัลได้อีกหลายๆ สนามครับ ขอฝาก FC ไปติดตามเชียร์เป็นกำลังใจในสนามแรกที่บางแสนในเดือนกรกฎาคมนี้ หรือชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งของเฟสบุ๊ค TOYOTA GAZOO Racing Thailand ครับ”ปิดท้ายด้วย “ปังปอนด์- อัครวุฒิ” พี่ใหญ่ของทีมกับการแข่งใน รุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race เผยถึงความภูมิใจจากปี 2024 ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลจากทั้งสนามบางแสนและบุรีรัมย์ “ทุกสนามมีความยากและท้าทาย แม้จะมีประสบการณ์แล้วแต่ก็ตื่นเต้นทุกครั้ง ปีนี้ผมใช้รถ Corolla Altis รุ่นปรับโฉมใหม่ ขับสนุก เข้าโค้งมั่นใจ ยิ่งทำให้ผมตั้งใจอยากพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น และมีเป้าหมายไปสู่ระดับนักแข่งอาชีพ เลยพยายามหาเวลาในการฝึกซ้อมให้มากขึ้นครับ อยากชวนทุกคนมาติดตามและร่วมสนุกไปกับกิจกรรมทั้ง 5 สนามทั่วประเทศในปี 2025 นี้นะครับ”TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 เตรียมความสนุกแบบจัดเต็มมาเอาใจแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตและคนรักรถตลอดทั้งปี ด้วยไฮไลท์ห้ามพลาดกับ Car Performance Show ที่รวมโชว์การขับรถสมรรถนะสูงตระกูล GR และ GR Sport สุดมันส์ทั้ง รูปแบบ Drift และ Gymkhana โดยนักขับระดับเอเชีย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์สำหรับคนวัยมันส์ รวมถึงกิจกรรมสไตล์เฟสติวัล ที่รวมศิลปินดารา อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ วงไททศมิตร, โอ๊ต ปราโมท, ป๊อบ ปองกูล, น้องแอลลี่, เบียร์ ใบหยก และ Toyota Racing Star Team ป๊ายปาย โอริโอ้, มิย่า ทองเจือ และ ปังปอนด์ อัครวุฒิ ที่พร้อมไปส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวไทยในทุกสนามทั่วประเทศ หากผู้ที่ชื่นชอบรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตและอยากเป็นนักแข่งรถ สามารถสมัครแข่งขันได้ภายใน 31 พฤษภาคมนี้ ผ่านทาง Facebook : ToyotaGazooRacingThailandร่วมติดตามความสนุกเร้าใจของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” ทั้ง 5 สนาม ทุกภูมิภาคทั่วประเทศสนามที่ 1 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2568สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรีสนามที่ 2 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2568สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ตสนามที่3 และ 4 วันที่ 13-14 กันยายน 2568 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์สนามที่ 5 วันที่15-16 พฤศจิกายน 2568สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ร่วมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่Facebook : TOYOTA GAZOO Racing ThailandTikTok : tgr.thailandInstargram : tgrthailand