เปิดฤดูกาลความมันส์ TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 สนามแรกบางแสน “ปิยะวดี-ปัญจะ-นฤชิต - เคนทาโร” ฟอร์มเฉียบ ประเดิมคว้าโพเดียมแรก

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย , นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานจัดการแข่งขัน , นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ให้เกียรติร่วมเปิดการแข่งขันปล่อยรถตีธงรายการ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” ภายใต้แนวคิด “MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road” ในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตรูปแบบวันเมคเรซสุดเร้าใจสนามแรกของฤดูกาล ที่มอบความสุขทั้งการแข่งขัน และกิจกรรมความบันเทิงแบบครบครัน ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2568 ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรีเปิดฉากสนามบางแสนอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศสุดเร้าใจริมทะเล พร้อมต้อนรับนักแข่งหน้าใหม่ลงประชันฝีมือบนเส้นทางสตรีทเซอร์กิตเลียบชายหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากกับโค้งหักศอกและบางช่วงทางแคบสลับกับทางตรงยาว ท้าทายฝีมือและความแม่นยำในสนามของนักแข่งทุกคนอย่างแท้จริง ชิงชัยกันใน 4 รุ่นการแข่งขัน ผลปรากฏว่ารุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ) สนามของเหล่าสาวนักซิ่งมือสมัครเล่นที่ขับดุไม่แพ้หนุ่มๆ มี “มิย่า ทองเจือ” จาก TOYOTA Racing Star Team ลงแข่งขันด้วยรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral Fuel ที่ใช้เชื้อเพลิง Carbon Neutral Fuel ที่เป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร หมายเลข 135 จากทีม BoxzaRacing Motorsport Team, อันดับ 2 คือ สิตานัน พิกุลขจร หมายเลข 107 จากทีม Bfin racing compact super club, อันดับ 3 คือ เขมิสรา ขอนพุดซา หมายเลข 195 จากทีม Burgundi Motorsport, อันดับ 4 คือ มิย่า ทองเจือหมายเลข 198 จากทีม TOYOTA Racing Star Team และ อันดับ 5 คือ อริญรดา ฮอร์น หมายเลข 156 จากทีม Sittipol OT Energy Drinkรุ่น YARIS One Make Race(ยาริส วันเมคเรซ) รุ่นยอดนิยมและมีนักแข่งลงสนามมากที่สุด มี “ป๊ายปาย โอริโอ้” นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ลงสนามด้วยรถ TOYOTA YARIS Carbon Neutral fuel รถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนาม รุ่นนี้สู้กันชนิดชิงไลน์ทุกโค้ง บี้กันตลอดเส้นทาง จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ปัญจะ ไหวพริบ หมายเลข 26 จากทีม B-Quik Racing Team, อันดับ 2 คือ Ethan Hayward หมายเลข 11 จากทีม B-Quik Racing Team, อันดับ 3 คือ เบญจรงค์ ชมายกุล หมายเลข 59จากทีม Superclub Racing Team, อันดับ 4 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 68 จากทีม TMC-Drive 68 Lenso by Woot Bangbon3 และ อันดับ 5 คือ ขวัญชัย เป็งแกร หมายเลข 40 จากทีม BENDIX SRT - REWORTH RACINGลุ้นต่อ รุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ) มันส์เต็มพิกัดกับสมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง โดนใจคอมอเตอร์สปอร์ตที่ชื่นชอบความโหด หนักแน่น ดุดัน จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นฤชิต เกียรติมณีศรี หมายเลข 4 จากทีม TD racing by SP auto, อันดับ 2 คือ กิตติศักดิ์ เสียงสลัก หมายเลข 3 จากทีม BKC x Voltronic By House Of Cars x Vangarg Garage, อันดับ 3 คือ สรัล ดาเก็ง หมายเลข 24, อันดับ 4 คือ นิรุทธ์ สุจริต หมายเลข 19 และ อันดับ 5 คือ พงศธร โอนอ่อน หมายเลข 49 จากทีม KM Racingปิดท้ายด้วย รุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ) รุ่นใหญ่สุดของรายการ พร้อมโฉมหน้าล่าสุด กับเหล่านักแข่งมากฝีมือลงมาหวดกันสุดโหด โดยมี ปังปอนด์ อัครวุฒิ นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ร่วมชิงโพเดียมรุ่นนี้ ชิงไหวชิงพริบขั้นสุด ชิงตำแหน่งกันจนถึงโค้งสุดท้าย จบการแข่งขันปรากฏว่า อันดับ 1 คือ เคนทาโร ชิบะ หมายเลข 3 จากทีม ORC Racing Motul , อันดับ 2 คือ วรัญชิต วัฒนาธนกุล หมายเลข 89 จากทีม WISE OR by Ruk Team Wing Hin Motorsports, อันดับ 3 คือ ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ หมายเลข 36 จากทีม MOTY’S TEAM TOM’S , อันดับ 4 คือ สิทธิชัย ฆังนิมิตร หมายเลข 9 จากทีม SpeedRev Racing By NCL Service และ อันดับ 5 คือ ปังปอนด์ อัครวุฒิ หมายเลข 10 จากทีม TOYOTA Racing Star Teamไฮไลท์พิเศษในช่วง Hot Lap สุดเอ็กซ์คูลซีฟ โดยนำรถสปอร์ตในตระกูล TOYOTA GR Series ทั้ง 4 รุ่น GR 86, GR Supra, GR Corolla และ GR Yaris เพื่อชมสนามแข่งขัน ขับโดยนักแข่งมืออาชีพจากโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ เพื่อนำผู้บริหารโตโยต้าและแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ได้สัมผัสประสบการณ์ความแรงจากรถสปอร์ตสมรรถนะสูง บนสนามแข่งที่ได้มาตรฐาน FIA Grade 3แฟนกิจกรรม TOYOTA GAZOO Racing Thailand ยังร่วมสนุกกับกิจกรรมอีกมากมายทั้ง Meet & Greet กับทีมนักแข่งมืออาชีพ TOYOTA GAZOO Racing Thailand และ 3 นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ปังปอนด์ อัครวุฒิ – มิย่า ทองเจือ – ป๊ายปาย โอริโอ้ ณ บูธกิจกรรม TOYOTA และจากสปอนเซอร์ที่มาร่วมมอบความสนุกให้กับแฟนๆ และรับโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดชลบุรี ช้อปของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก TOYOTA GAZOO Racing (GR Collection) หรือสินค้าแต่งรถมากมาย และการรวมตัวของคนรักรถโตโยต้าจาก Car Club ต่างๆ ที่นำรถคันโปรดมาอวดโฉมประชันกันริมหาดบางแสนเตรียมพบกับความมันส์ของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” สนาม 2 ที่พร้อมจัดหนักจัดเต็มให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตและผู้ที่ชื่นชอบรถ มาร่วมสนุกทั้งชมการแข่งขันและความบันเทิงสุดมันส์ไปกับมี้ทแอนด์กรี๊ดกับอินฟลูเอนเซอร์คนดัง อาทิ มาริโอ้-เมาเร่อ , TOYOTA Racing Star Team “มิย่า ทองเจือ-ปังปอนด์ อัครวุฒิ-ป๊ายปาย โอริโอ้ และ คอนเสิร์ตของ ซานิ นิภาภรณ์ และวง ไททศมิตร พร้อมเร้าใจไปกับ Car Performance Show จากนักขับ Drift มืออาชีพระดับเอเชีย และการขับโชว์ Gymkhana ในรูปแบบต่างๆ ด้วยรถ TOYOTA ตระกูล GR-Series และ GR Sport พร้อมเปิดพื้นที่พบปะและพูดคุยอย่างใกล้ชิดสำหรับ กลุ่มคนรักรถ อย่างคุณเบียร์ ใบหยก กับรถคู่ใจ GR Supra ระดับตำนาน ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2568 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ. ภูเก็ต ติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ Facebook : TOYOTA GAZOO Racing Thailand TikTok : tgr.thailand , Instargram : tgrthailand