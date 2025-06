บางแสน กรังด์ปรีซ์ ฉลองปีที่ 19 เตรียมระเบิดความมันรถยนต์ทางเรียบ 5 วันเต็ม 2-6 ก.ค.นี่

บางแสน กรังด์ปรีซ์ ฉลองปีที่ 19 เตรียมระเบิดความ 2-6 กรกฎาคมนี้ ขนรถแข่งแน่นสนามผนึกกำลัง 3 รายการซัพพอร์ตเรซที่สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรีบริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดรายการบางแสน กรังด์ปรีซ์ ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมฯ (ร.ย.ส.ท.) ซึ่งสนามบางแสนเป็นสนามแข่งรถเลียบชายหาดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล FIA Grade 3 และยังคงจัดเต็มไฮไลต์สำคัญที่รวบรวมไว้ภายในงาน เริ่มต้นด้วยพี่ใหญ่ TSS The Super Series by B-Quik ที่อัดแน่นด้วยรถแข่ง Supercar หลากค่าย พร้อมปลุกความสนุกกันที่รุ่น TSS Supercar GT3/GTM กับลิสต์นักแข่งที่น่าจับตามองในคลาส GT3 อย่าง “ต๊อด”ปิติ ภิรมย์ภักดี จับคู่ “แบงค์”กันศักดิ์ กุศิริ จากทีม Singha Motorsport Team Thailand ใช้รถแข่ง Honda NSX GT3 และการคัมแบ๊กลงสนามบางแสนอีกครั้งของเกรกเกอรี เบนเน็ท จับคู่กับนักแข่งหน้าใหม่ในรายการที่ถือใบขับแข่งระดับ Gold จากนิวซีแลนด์อย่าง คริสโตเฟอร์ แวน เดอร์ ดริฟต์ จากทีม Amerasian Fragrance by AFRacing ใช้รถแข่ง Ferrari 296 GT3 รวมถึงคลาส GTM ที่ต้องติดตามรถใหม่ประเดิมสนามนี้ครั้งแรกอย่าง Ferrari 296 จากทีม PSC MOTORSPORT ขับโดย “กี้”สราวุธ เสรีธรณกุล จับคู่กับ อะฟิค ยาซิดขยับเข้าสู่รุ่น TSS Supercar GT4/GTC มีรถแข่งลงดวลสนามกว่า 13 คัน และเปิดลิสต์นักแข่งฟอร์มดีจากสนามที่ผ่านมาอย่าง “บูม”กันตธีร์ กุศริ จับคู่ทีมเมท คมิก กรรณสูต จากทีม AAS Motorsport ใช้รถแข่ง Porsche 718 Cayman GT4 และคลาส GTC พร้อมแนะนำอดีตนักแข่ง Formula 1 ถือใบขับแข่งระดับ Gold ชาวอิตาลีคือ จิอันนี มอร์บิเดลลี จากทีม TECPRO RACING ใช้รถแข่ง Ford RR Daytona GT Coupeส่งไม้ต่อความเร็วให้กับน้องเล็ก B-Quik Thailand Super Series คลาส TH Super ECO เปิดไลน์อัพนักแข่งที่น่าสนใจใน Class Overall กับนักแข่งหนุ่ม “เรียว” วงศพัทธ์ เกตุศิริ จากทีม Idemitsu Kinik Cusco Nexzter Team ใช้รถแข่ง Honda Brio Amaze และ Class C Plus กับนักแข่งดาวรุ่ง “อาร์ตี้” นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร จากทีม PT Maxnitron Wise BRD Nexzter Venom secret koh kood by Rongpo Power Unit ใช้รถแข่ง Honda Brio Amaze ทั้งนี้ใน Class C มีไลน์อัพนักแข่งหญิงฟอร์มดีขึ้นโพเดียวอันดับ 1 จากสนามที่ผ่านมาอย่าง “โบนัส”ศิริภากรณ์ แยบยนต์ จากทีม TMC DRIVE68 LENSO BY WOOTBANGBON3 ใช้รถแข่ง Toyota Yarisคลาส Super Touring ด้วยจำนวนรถแข่งมากถึง 27 คัน ภายใต้รูปแบบการแข่ง 1 ชั่วโมงกับอีก 1 รอบ เผยโผ 2 นักแข่งทีมเมตที่น่าติดตามอย่าง “เชฟชาย”โชติธนินท์ ไชยกิตติลักษณ์ จับคู่กับ “ใหม่”อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย จากทีม NEXZTER x RMR Motorsport by ร่มไม้ริมนา ใช้รถแข่ง Honda CRZปิดท้ายกันที่คลาส TH Super Pickup กระบะสายซิ่ง Class A ที่มีผลงานโด่ดเด่นอย่าง “จ๊อบ” ณัฐธนุตม์ วงษ์สมบูรณ์ จากทีม LIQUI MOLY RUNSTOP SUPER PIG VENOM ออฟชั้นบางแสน By JOBMOBTRI ใช้รถแข่ง Isuzu All New และนักแข่ง Class B ที่พลาดไม่ได้อย่าง “หนุ่ย”อนุวัฒน์ มณีอินทร์ จากทีม ISUZU Suphan ADVAN LiquiMoly Racing team ใช้รถแข่ง Isuzu D-Max รวมถึง Class C ต้องจับตาให้ดีกับนักแข่ง “นุ๊ก”อิทธิศักดิ์ แก้วดี จากทีม SSK Factory OMC-racing ครัวบุษกร บ้านฉาง อู๊ด-อ๋องระยอง ใช้รถแข่ง Isuzu All Newนอกจากนี้ยังมีซัพพอร์ตเรซทั้งไทยและต่างประเทศถึง 3 รายการ ประกอบด้วย Porsche Carrera Cup Asia (PCCA) นำทัพรถแข่ง Porsche ลงดวลสนาม 24 คัน, Toyota GAZOO Racing Thailand และการมาเยือนสนามบางแสนครั้งแรกของรถล้อเปิดรายการ F4 SEA (Formula 4 Southeast Asia Championship) รายการฟอร์มูลาเยาวชนระดับภูมิภาค ที่ขนทัพรถสูตรตัวแรง และนักแข่งดาวรุ่งจากทั่วภูมิภาครวมถึงนักแข่งไทย 2 หนุ่มจากทีม Star Performance อย่าง “พัตเตอร์”วรพงศ์ เอี่ยมวิจารณ์ และ ไอตั้น อัษฎาธรขณะที่พื้นที่รอบสนามยังเสริมบรรยากาศด้วยบูธกิจกรรมในโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น B-Quik, Toyota Motor Thailand, Est cola, Hankook, Idemitsu, Nexzter, ECU Shop, Bangkok Airway ซึ่งต่างก็ขนกิจกรรมของพรีเมียมและมินิเกมส์ให้แฟนๆ ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลแบบจุใจ บูธจาก IMANE Thailand ที่มาจำหน่ายสินค้า ทั้งเสื้อ T-Shirt New collection เฉพาะงานบางแสนทั้งนี้หากอยากชมการแข่งขันแบบใกล้ชิดติดขอบสนาม ปีนี้จัดเต็มจุดชมการแข่งขันฟรีบนแกรน-สแตนด์ถึง 7 จุดให้เลือกจับจอง นอกจากนี้เพื่อความสะดวกสบายของแฟนๆ มีบริการลานจอดรถฟรีที่อาคารจอดรถเทศบาลเมืองแสนสุข ถนนบางแสนสาย 1 (เลียบชายหาด) ซอย 2 รองรับรถได้ถึง 300 คัน และอีกจุดคือลานจอดรถของททท. ชลบุรี บริเวณหลังโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (บางแสนซอย 3) พร้อมบริการ รถรับ-ส่ง จากจุดจอดรถสู่สนามแข่งตลอดทั้งวันขณะเดียวกันวันที่ 5 ก.ค. ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดสุดพิเศษ พร้อมชมขบวนพาเหรดรถคลาสสิก รถเรโทร และรถแต่งหลากสไตล์กว่า 100 คัน ที่จะมารวมตัวสร้างสีสัน สร้างบรรยากาศสุดครึกครื้นภายในงาน และพิเศษสุดในช่วงเย็นเวลา 18.00 - 21.00น. พบกับ กิจกรรม Meet & Greet กับการรวมตัวของเหล่ารถแข่งทั้ง 3 รุ่น ไม่ว่าจะเป็น Super Touring, Super Eco และ Super Pickup โอกาสดีที่จะได้สัมผัสรถแข่งแบบใกล้ชิดสำหรับ Bangsaen Grand Prix 2025 ระหว่าง 2-6 ก.ค. ที่สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรีแบบติดขอบแทร็กหรือจะรับชมแบบออนไลน์ได้ครบอรรถรสกับบรรยายถึง 4 ภาษา ทั้ง ไทย อังกฤษ จีน และเยอรมัน ผ่าน Live Streaming ทาง FB/ YT : Thailand Super Series และสามารถรับชมการแข่งขันได้ที่ช่อง PPTV Sportนอกจากนี้ยังรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางโทรทัศน์ได้ที่ True Visions ช่อง TSPORT 7, TrueID Sports ช่อง 621 คลิกเลย https://trueid.onelink.me/D7LM/3967w8t5 และสำหรับแฟนๆ สาย Free TV สามารถชมสดได้ที่ PPTV HD36 วันที่ 6 กรกฎาคม เวลา 15.00 - 17.00 น. ที่สำคัญสนามนี้ยังรับชมการแข่งขันแบบจุใจผ่าน MONOMAX และช่อง Sport1 อีกด้วย