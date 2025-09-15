TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 แข่งเดือดเรซ 3 & 4 ที่บุรีรัมย์ เตรียมชิงแชมป์ประจำปีเรซสุดท้ายที่เชียงใหม่

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบวันเมคเรซ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 ภายใต้แนวคิด “MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road” สนามที่ 3 และ 4 โดยมี ปังปอนด์-อัครวุฒิ และป๊ายปาย โอริโอ้ พร้อมเหล่านักแข่งวันเมคเรซ ลงสนามประชันความเร็วกันเดือดสนั่นในระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ดุเดือดเร้าใจสำหรับ TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 เมื่อเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเพื่อลุ้นแชมป์ประจำปี สุดสัปดาห์นี้ลงชิงชัยในสนามที่ 3 และ 4 ด้วยรถแข่งวันเมคเรซที่เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 58 คัน ใน 4 รุ่นการแข่งขัน
เริ่มจากรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ) รุ่นนี้สาวนักซิ่งมือสมัครเล่นโชว์ฝีมือ จบการแข่งขันเรซ 3 ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร หมายเลข 135 จากทีม A Motorsport & Boxza Racing, อันดับ 2 คือ สิตานัน พิกุลขจร หมายเลข 107 จากทีม Bfin racing compact Wise the Hub, อันดับ 3 คือ กิติยา ธีรวัฒน์วาที หมายเลข 189 จากทีม KT Team Thailand , อันดับ 4 คือ อริญรดา ฮอร์น หมายเลข 156 จากทีม Sittipol OT Energy Drink และ อันดับ 5 คือ เขมิสรา ขอนพุดซา หมายเลข 195 จากทีม Burgundi Motorsport
ด้านเรซ 4 อันดับ 1 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร หมายเลข 135 จากทีม A Motorsport & Boxza Racing Team, อันดับ 2 คือ อริญรดา ฮอร์น หมายเลข 156 จากทีม Sittipol OT Energy Drink, อันดับ 3 คือ สิตานัน พิกุลขจร หมายเลข 107 จากทีม Bfin racing compact Wise the Hub, อันดับ 4 คือ กิติยา ธีรวัฒน์วาที หมายเลข 189 จากทีม KT Team Thailand และ อันดับ 5 คือ เขมิสรา ขอนพุดซา หมายเลข 195 จากทีม Burgundi Motorsport
รุ่น YARIS One Make Race(ยาริส วันเมคเรซ) รุ่นยอดนิยมเรซนี้มีนักแข่งร่วมลงสนามมากที่สุด มี “ป๊ายปาย โอริโอ้” นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ลงสนามด้วยรถ TOYOTA YARIS Carbon Neutral Fuel รถแข่งที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม เร้าใจตลอดการแข่งขัน จบการแข่งขันเรซ 3 ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ Komura Toshiki หมายเลข 22 จากทีม RUK TEAM NEXZTER PMC 52, อันดับ 2 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 68 จากทีม TMC-Drive 68 Lenso by Woot Bangbon3, อันดับ 3 คือ กิตติณัฎฐ์ เหลืองอรุณชัย หมายเลข 44 จากทีม RUK TEAM NEXZTER PMC 52, อันดับ 4 คือ กวินท์ ปฏิภาณประเสริฐ หมายเลข 42 จากทีม Modern Bug Racing Runstop Ozawa AFV GJ และ อันดับ 5 คือ เอกชัย อินทรจินดา หมายเลข 27 จากทีม B-Quik Racing Team
ด้านเรซ 4 อันดับ 1 คือ กิตติณัฎฐ์ เหลืองอรุณชัย หมายเลข 44 จากทีม RUK TEAM NEXZTER PMC 52, อันดับ 2 คือ Mohamad Anaqi Bin หมายเลข 91, อันดับ 3 คือ Abdul Miqail หมายเลข 23 จากทีม 23 Motors Racing Team, อันดับ 4 คือ เบญจรงค์ ชมายกุล หมายเลข 59 จากทีม Superclub Racing Team และ อันดับ 5 คือ Komura Toshiki หมายเลข 22 จากทีม RUK TEAM NEXZTER PMC 52
ลุ้นต่อ รุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ) มันส์เต็มพิกัดกับสมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง โดนใจคนดู ดุดัน หนักแน่น จบการแข่งขัน ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นฤชิต เกียรติมณีศรี หมายเลข 4 จากทีม TD racing by SP auto, อันดับ 2 คือ เพิก เลิศวังพง หมายเลข 55 , อันดับ 3 คือ นิรุทธ์ สุจริต หมายเลข19 , อันดับ 4 คือ ธีรภัทร พิมพาเรือ หมายเลข 45 จากทีม Ruk Team Nexzter P.m.c 52 Motul B R D Win Hin Motorsport และ อันดับ 5 คือ พงศธร โอนอ่อน หมายเลข 49 จากทีม KM Racing
ด้านเรซ 4 อันดับ 1 คือ เฉลิมพล ผลลูกอินทร์ หมายเลข 13, อันดับ 2 คือ กิตติศักดิ์ เสียงสลัก หมายเลข 3จากทีม BKC x Voltronic By House Of Cars x Vangarg Garage, อันดับ 3 คือ ชยพล จันทกิจ หมายเลข 66 , อันดับ 4 คือ นิรุทธ์ สุจริต หมายเลข 19 และ อันดับ 5 คือ กีระนันท์ ปั้นทอง หมายเลข 90 จากทีม Trane Lubricants Nexzter Racing by รถซิ่งไทยแลนด์
ปิดท้ายด้วย รุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ) รุ่นใหญ่สุดของรายการ ดวลกันสนั่นกับฝีมือนักแข่งเจนสนาม มี ปังปอนด์ อัครวุฒิ นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ลงชิงโพเดียมรุ่นนี้ ลุ้นกันสนุกกับพลังความสปอร์ตแต่ดุดัน จบการแข่งขันเรซ 3 อันดับ 1 คือ สิทธิชัย ฆังนิมิตร หมายเลข 9 จากทีม SpeedRev Racing By NCL Service, อันดับ 2 คือ เคนทาโร ชิบะ หมายเลข 3 จากทีม ORC Racing Motul, อันดับ 3 คือ วรัญชิต วัฒนาธนกุล หมายเลข 89 จากทีม WISE OR by Ruk Team Wing Hin Motorsports, อันดับ 4 คือ ปังปอนด์- อัครวุฒิ มังคลสุต หมายเลข 10 จากทีม TOYOTA Racing Star Team และ อันดับ 5 คือ Brendan Paul Anthony หมายเลข 55 จากทีม Superclub Racing Team
ด้านเรซ 4 อันดับ 1 คือ วรัญชิต วัฒนาธนกุล หมายเลข 89 จากทีม WISE OR by Ruk Team Wing Hin Motorsports, อันดับ 2 คือ ปังปอนด์- อัครวุฒิ มังคลสุต หมายเลข 10 จากทีม TOYOTA Racing Star Team, อันดับ 3 คือ สิทธิชัย ฆังนิมิตร หมายเลข 9 จากทีม SpeedRev Racing By NCL Service, อันดับ 4 คือ ศริทธนา มิตรอารี หมายเลข 66 จากทีม Lenso Motorsport Sinthorn B88 Wrap XTreme by VG และ อันดับ 5 คือ เคนทาโร ชิบะ หมายเลข 3 จากทีม ORC Racing Motul
เตรียมพบกับความสนุกของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” สนามปิดฤดูกาล เพื่อค้นหาแชมป์ประจำปี รับประกันความมันส์การแข่งขันเดือดทะลุปรอท ที่มาพร้อมกับกิจกรรมความสนุกทั้ง Car Performance โชว์ขับรถสมรรถนะสูงจากตระกูล GR และ GR Sport ร่วมมี้ทแอนด์กรี๊ดกับนักแข่งอาชีพและ Toyota Racing Star Team มิย่า ทองเจือ, ป๊ายปาย โอริโอ้ และ ปังปอนด์ อัครวุฒิ พูดคุยกับอินฟลูคนดัง เบียร์ ใบหยก และสนุกไปกับคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปิน อาทิ โอ๊ต ปราโมท, ป๊อบ ปองกูล, น้องแอลลี่ แฟนๆ พร้อมปะทะความสนุกสุดยิ่งใหญ่กันได้ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 21.00 น. ติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ Facebook: TOYOTA GAZOO Racing Thailand และติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก TikTok: tgr.thailand และ Instargram: tgrthailand