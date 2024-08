“โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024” สนาม 2 มันส์ริมเลภูเก็ต ครบรสทั้งกีฬาและความบันเทิง

ส่งตรงความสนุกครบรสทั้งเกมความแรงมอเตอร์สปอร์ตและกิจกรรมความบันเทิงจุใจในบรรยากาศริมทะเลกับ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” สนามที่ 2 ชูคอนเซ็ปต์ MAKE EVER - BETTER CAR From Circuit to the Road ที่ไปส่งมอบรอยยิ้มและความสุขต่อเนื่องให้พี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงานระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยมี มิย่า ทองเจือ, ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้ พร้อมเหล่านักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์คนดังร่วมงานคับคั่งตื่นตาสุขใจสมการรอคอยกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบวันเมคเรซของโตโยต้า กลับมามอบความสนุกให้แฟนๆ ได้ลุ้นกันเต็มพิกัดทั้ง 4 รุ่นการแข่งขันเริ่มจากรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ) ถูกใจนักแข่งสาวมือสมัครเล่นที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วและมีนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “มิย่า ทองเจือ” ที่ลงสนามด้วยรถแข่งพลังงานทางเลือก Carbon Neutral fuel ส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก ที่เป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ด้วยรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel แข่งกัน 20 รอบสนาม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 168 จากทีม TMC-Drive 68 Lenso by WootBangbon3, อันดับ 2 คือ สาวิตรี กวางแก้ว หมายเลข 138 จากทีม Pakelo Heroes Racing Team, อันดับ 3 คือ ระพีพรรณ มีอุสาห์ หมายเลข 154 จากทีม Nexkart Racing, อันดับ 4 คือ สิตานัน พิกุลขจร หมายเลข 107 จากทีม Bfin Racing Compact Superclub และอันดับ 5 คือ กิติยา ธีรวัฒน์วาที หมายเลข 189 จากทีม KT Racing Teamสนุกกันต่อในรุ่น YARIS One Make Race (ยาริส วันเมคเรซ) ที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดมีนักแข่งลงสนามกันมาก และมีนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “ป๊ายปาย โอริโอ้” ลงสนามโดยใช้ YARIS ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel รถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนาม สปีดใส่กันครบ 20 รอบสนาม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ วรัญชิต วัฒนาธนกุล หมายเลข 89 จากทีม Wise PTT Lubricants, อันดับ 2 คือ ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ หมายเลข 36 จากทีม Nexzter Drive to Drift MX Racing team, อันดับ 3 คือ นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร หมายเลข 90 จากทีม Wise BRD M-Tech Just car Top one web By VG, อันดับ 4 คือ ขวัญชัย เป็งแกร หมายเลข 40 จากทีม BENDIX SRT - REWORTH RACING และอันดับ 5 คือ ศริทธนา มิตรอารี หมายเลข 66 จากทีม Lenso Motorsport x Carlified Car Wash by VGรุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ) ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งเอาใจแฟนๆสายดีเซล สู้กันสุดมันส์ 20 รอบสนามจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ หมายเลข 98 จากทีม Atlander Nexzter Hurricane Mx racing Team by Ruk Service, อันดับ 2 คือ ประพจน์ ชื่นวิจิตร หมายเลข 31 จากทีม Nexzter GG Racing, อันดับ 3 คือ ธีรพันธ์ พรมขำ หมายเลข 39 จากทีม Nexzter Motul S63 BRD Rukservice by PMC52 motorsport, อันดับ 4 คือ ณัฐนันท์ คฤโฆษ หมายเลข 71 จากทีม Nexzter Rest Club และอันดับ 5 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44 จากทีม Nexzter Racing Team by Vanguardปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ) พี่ใหญ่ของความมันส์ แย่งชิงคะแนนสะสมกันสุดเดือด โดยมี ปังปอนด์-อัครวุฒิ นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ร่วมลงสนาม สู้กันสุดมันส์ 22 รอบสนาม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ไอตั้น อัษฎาธร หมายเลข 51 จากทีม Lin Motorsport , อันดับ 2 คือ โรเตอร์ ทองเจือ หมายเลข 17 จากทีม Superclub Racing Team, อันดับ 3 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 9 จากทีม Nexzter Singha Sittipol Racing Team, อันดับ 4 คือ ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ หมายเลข 22 และอันดับ 5 คือ เคนทาโร่ ชิบะ หมายเลข 3 จากทีม ORC Racing Motulนอกจากการแข่งสุดมันส์ของโตโยต้าวันเมคเรซ ในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมความสนุกครบรสให้แฟนๆ ชาวภูเก็ตได้สัมผัส ทั้งบูธการจัดแสดงรถยนต์ GR Model ชูคอนเซ็ปต์ MAKE EVER - BETTER CARS From Circuit to the Road ที่ได้รับความร่วมมือกับ โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (TMA) ในการศึกษาและเก็บข้อมูลรถจากทุกสนามแข่งขันเพื่อนำมาพัฒนายนตกรรมที่ดียิ่งขึ้น, นิทรรศการ Carbon Neutrality จัดแสดงรถ YARIS ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต สะท้อนเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของโตโยต้า, บูธกิจกรรมจากสปอนเซอร์และรับโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายภูเก็ต, ช้อปของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก TOYOTA GAZOO Racing (GR Collection), Cosplay Contest, Photo Contest, TikTok Contest ใกล้ชิดกับนักแข่งในกิจกรรม Meet & Greet ของทีมแข่งมืออาชีพ TOYOTA GAZOO Racing Thailand และนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “ปังปอนด์ อัครวุฒิ –มิย่า ทองเจือ – ป๊ายปาย โอริโอ้” , ที่สำคัญปีนี้ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ได้นักขับระดับโลก Mr. Masahiro Sasaki (คุณมาซาฮิโร ซาซากิ) มาร่วมกิจกรรม GR Car Performance show ที่ทำการโชว์ในรูปแบบ Drift, Jump Show และ Gymkhana ปิดท้ายความบันเทิงสุดมันส์ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคนดัง ซานิ, ต้าห์อู๋, เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, ส้ม มารี, 6 หนุ่มวง PROXIE และ เซย่า & มิย่า ทองเจือเตรียมพบกับกิจกรรมความสนุกของ TOYOTA GAZOO Racing Thailand สนามที่ 3 ได้ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2567 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ Facebook / Youtube : TOYOTA GAZOO Racing Thailand และติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก TikTok : tgr.thailand และ Instargram : tgrthailand