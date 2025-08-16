โตโยต้า จุดกระแสมอเตอร์สปอร์ตกระหึ่มภูเก็ต เปิดศึก “Toyota Gazoo Racing Thailand 2025” สนามที่ 2

สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต แปลงโฉมเป็นสังเวียนความมันส์ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดการแข่งขัน “Toyota Gazoo Racing Thailand 2025” สนามที่ 2 เต็มอิ่มทั้งความเร็วเร้าใจ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และโชว์จากนักแข่งมืออาชีพ พร้อม GR SUPRA TRACK EDITION รุ่นใหม่ ครั้งแรกในเมืองไทย
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย นำโดย มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดการแข่งขัน “Toyota Gazoo Racing Thailand 2025” สนามที่ 2 อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2568 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต
บรรยากาศงานจัดเต็มความมันส์ตลอดสองวัน กระหึ่มไปด้วยเสียงเชียร์จากผู้ชมรอบสนาม ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขัน Toyota One Make Race ครบทุกคลาส ไม่ว่าจะเป็น “ยาริส วันเมคเรซ” “ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ” “ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ” และ “โคโรลล่า อัลติส จีอาร์สปอร์ต วันเมคเรซ” ภายใต้แนวคิด “Make Ever-Better Car – From Circuit to the Road”
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษมากมายเอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ต อาทิ
• GR EXPERIENCE กับการนั่ง HOT LAP ในรถตระกูล GR ครบรุ่น นำโดย GR SUPRA TRACK EDITION รุ่นใหม่ ที่มาโชว์ครั้งแรกในเมืองไทย
• โชว์สุดมันส์จากทีม Toyota Gazoo Racing Thailand ทั้ง GR FAST FUN SHOW และ GR TRIPLE DRIFT SHOW โดยนักขับมืออาชีพระดับแชมป์ อย่าง เป้ ปอนด์ และ พีท ทองเจือ
• คอนเสิร์ตสุดมันส์จาก “ซานิ นิภาภรณ์” และวงร็อคขวัญใจวัยรุ่น “ไททศมิตร”
• โซนจัดแสดงรถ GR Series, นิทรรศการเทคโนโลยี Carbon Neutral Fuel
• การประกวดถ่ายภาพ, TikTok Contest, Pit Service Challenge สำหรับเยาวชน รวมถึงกิจกรรมจักรยานขาไถสำหรับเด็กๆ
• บูธของที่ระลึก GR Collection ร่วมกับแบรนด์ CARNIVAL เปิดตัวสินค้าใหม่ครั้งแรก
พร้อมด้วยบูธผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใน จ.ภูเก็ต และพันธมิตร จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตลอดงาน หลังความมันส์ที่ภูเก็ต ศึก Toyota Gazoo Racing Thailand 2025 จะเดินทางต่อสู่สนามที่ 3 และ 4 ในวันที่ 13-14 กันยายนนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์