อยู่ในใจเสมอ! มิเกล อัลมิร่อน ดีใจได้เหรียญแชมป์ลีก คัพ จากนิวคาสเซิล

มิเกล อัลมิร่อน อดีตปีกตัวเทพของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด สุดดีใจที่ทัพ ‘สาลิกาดง’ ส่งเหรียญแชมป์ คาราบาว คัพ ฤดูกาลก่อนมาให้ถึงบ้าน
เพจ Play with FUN, be FUN ลงรูปที่ อัลมิรอน โพสต์ผ่านโซเชียล พร้อมแท็คขอบคุณสโมสรในสตอรี่บนอินสตาแกรมส่วนตัว หลังอดีตต้นสังกัดส่งเหรียญรางวัลชนะเลิศแชมป์ คาราบาว คัพ เมื่อฤดูกาล 2024-25 ให้
"รู้สึก ซาบซึ้งใจ ที่ได้รับเหรียญนี้ มันนำความทรงจำดีๆ กลับมามากมายจริงๆ ขอบคุณสโมสรนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, ทีมงาน, อดีตเพื่อนร่วมทีม, และแน่นอน แฟนบอล ที่น่าทึ่งทุกคน การสนับสนุนของพวกคุณมีความหมายกับผมมากเสมอมา พวกคุณจะอยู่ในในใจผมเสมอ และผมจะคอยสนับสนุนพวกคุณตลอดไป #NUFC #ForeverGrateful” อัลมิรอน โพสต์ข้อความขอบคุณ
ก่อนหน้านี้ ดาวเตะทีมชาติปารากวัย เคยค้าแข้งกับยักษ์ใหญ่เมืองผู้ดีในช่วงปี 2019-2025 โดยซีซั่นสุดท้าย อัลมิรอน ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนาม จึงขอย้ายทีมไปร่วมทัพ แอตแลนต้า ยูไนเต็ด ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมเมื่อต้นปี 2025 ที่ผ่านมา