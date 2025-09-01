"ลิเวอร์พูล" ตกลงราคา 130 ล้านปอนด์ คว้า "อิซัก" แพงสุดอังกฤษ

ลิเวอร์พูล แชมป์เก่า พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ตกลงค่าตัว อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เรียบร้อยแล้ว ระดับสถิติแพงสุดเกาะอังกฤษ 130 ล้านปอนด์ (มากกว่า 5,675 ล้านบาท)
หัวหอกชาวสวีดิช อยู่ระหว่างมุ่งหน้าสู่ย่านเมอร์ซีย์ไซดื เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย เช้าวันจันทร์ (1 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น
มหากาพย์การย้ายทีมของซัมเมอร์นี้ กำลังจะสิ้นสุดช่วงเส้นตายการซื้อ-ขาย ส่งผลให้ "หงส์แดง" ทุบสถิติของเกาะอังกฤษครั้งที่ 2 ภายใน 1 ตลาด หลังคว้า ฟลอเรียน เวียร์ตซ 116 ล้านปอนด์ (มากกว่า 5,064 ล้านบาท)
"เดอะ แม็กพายส์" พยายามรั้ง อิซัก สุดชีวิต โดยปฏิเสธข้อเสนอของ "เดอะ เรดส์" มูลค่า 110 ล้านปอนด์ (ประมาณ 4,800 ล้านบาท) ช่วงต้นเดือนสิงหาคม
กลายเป็นแรงกระตุ้นแก่ อดีตผู้เล่น รีล โซเซียดัด แข็งข้อ และประกาศจะไม่ลงเล่นให้ นิวคาสเซิลฯ อีกต่อไป รวมถึงโจมตีสโมสรผิดสัญญาลูกผู้ชาย และสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสโมสร ทางโซเชียล มีเดีย
แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 สมัย เฝ้ารอคอยโอกาสมายาวนาน กระทั่ง "สาลิกาดง" ทุ่มเงินสถิติสโมสร คว้า นิค โวลเทอมาเดอ กองหน้า วีเอฟบี สตุตการ์ต 69 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,000 ล้านบาท)
ขณะเดียวกัน แชมป์คาราบาว คัพ 2025 ยังมองหาตัวเลือกแดนหน้าอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ โยอาน วิสซา (เบรนท์ฟอร์ด) และ ยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซน (วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส)