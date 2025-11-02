“น้องหมิว”บัณฑิตเกียรตินิยมร่างจิ๋ว สุดดีใจได้ใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส”ครั้งแรกและคนเดียวในครอบครัว

บุรีรัมย์- ‘น้องหมิว’ วัย 29 ชาวอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ อดีตบัณฑิตร่างจิ๋ว ที่เคยได้รับพระราชทาน ทุนการศึกษาจาก “สมเด็จพระพันปีหลวง” และเรียนจบระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สุดดีใจได้รับคนละครึ่งพลัสครั้งแรก และเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ได้สิทธิ เผยจะนำไปซื้อกินของใช้เกิดประโยชน์และลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
วันนี้ (2 พ.ย.68 ) น.ส.วราภรณ์ สร้อยเสน หรือ “น้องหมิว” อายุ 29 ปี ชาวอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ อดีตบัณฑิตร่างจิ๋ว ที่เคยได้รับพระราชทาน ทุนการศึกษาจาก “สมเด็จพระพันปีหลวง” เรียนจบระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม และถูกนำเสนอเรื่องราวชีวิตของเธอผ่านสื่อสารมวลชน จนเป็นที่โด่งดัง เพราะได้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตให้กับใครหลายคนมาแล้ว
ในวันนี้ น.ส.วราภรณ์ หรือน้องหมิว อดีตบัณฑิตร่างจิ๋ว ได้ออกมาบอกถึงความรู้สึกที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัส ว่าถือเป็นครั้งแรกที่ตนเองได้รับสิทธิ ในโครงการคนละครึ่งพลัส ก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการคนละครึ่งครั้งที่ผ่านมา ตนไม่ได้เพราะไม่ได้สมัคร รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ก็ไม่ได้ ซึ่งทั้งครอบครัวมีสมาชิกในบ้านทั้งหมด 5 คน พ่อ แม่ พี่ชาย ตนเอง และน้องสาว โดยพ่อกับพี่ชายได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 คนเท่านั้น ส่วนแม่ไม่ได้ทั้งบัตรคนจนและสิทธิคนละครึ่ง เพราะไม่มีมือถือ น้องสาวก็อายุยังไม่ถึงเกณฑ์
“น้องหมิว” อดีตบัณฑิตร่างจิ๋ว บอกอีกว่า พอรัฐบาลชุดนี้ได้มีโครงการคนละครึ่งพลัส และตนก็ลองสมัครและได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสคนเดียวในบ้าน โดยพ่อ กับพี่ชายที่มีร่างกายพิการไม่ต่างจากตน ก็ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนแม่ไม่มีโทรศัพท์จึงไม่ได้สิทธิอะไร ขณะที่น้องสาวอายุไม่ถึงเกณฑ์จึงไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัส แม้จะได้สิทธิคนละครึ่งเพียงคนเดียวในบ้าน ก็ขอบคุณรัฐบาล ที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสนี้ขึ้นมา เพราะอย่างน้อยสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีฐานะยากจน และผู้ที่มีรายได้น้อย จะได้สามารถนำไปใช้จ่ายในครอบครัวให้เกิดประโยชน์ ซื้อของเข้าบ้านทั้งของกินของใช้ และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด