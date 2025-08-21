คนดูทะลุ 2 แสน! แฟนคลับนิวคาสเซิล ร่วมหนุน ย้อนรอยบอลเดินสาย 9Up Arena สุดสนุก

แฟนคลับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และผู้สนับสนุนหลักในเอเชียร่วมกันสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเดินสายชิงเงินแสนอย่าง 9Up Arena Tournament
รายการดังกล่าวจัดการแข่งขันโดย สปอนเซอร์หลักของ นิวคาสเซิล และแฟน ๆ ‘สาลิกาดง’ ชาวไทยที่มีนโยบาย ‘Play with FUN, be FUN’ ของตัวเองด้วยการส่งเสริมการจัดบอลเดินสายทั่วประเทศ
โดยล่าสุดแฟนคลับทีมดังพรีเมียร์ลีก ได้ร่วมเป็นผู้จัดการแข่งขัน 9Up Arena Tournament หลังจากก่อนหน้านี้เคยร่วมสนับสนุนรายการดังอย่าง GoGoal Tournament, TidTam League และ Max Queen Cup 1 มาก่อนแล้ว ซึ่งรายการนี้ทำการแข่งขันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2025 ที่ผ่านมา โดยในงานมีทีมเข้าร่วม 36 ทีม พร้อมชิงเงินรางวัลหลายแสนบาท
ที่น่าสนใจคือตลอดการแข่งขัน มียอดผู้ชมทางออนไลน์มากกว่า 200,000 คนเลยทีเดียว ซึ่งเรียกว่า ‘สนุก’ ตามสไตล์ ‘Play with FUN, be FUN’ ของกลุ่มแฟน ๆ อย่างชัดเจน
สำหรับรายการดังกล่าว ทีมผู้ชนะได้แก่ MADSALAE FC พร้อมคว้าเงินรางวัลกลับบ้านและความสนุกแบบ ‘Play with FUN, be FUN’ ไปเต็ม ๆ โดยแฟนคลับนิวฯ ยังมีแจกของรางวัลมากมายหน้าเพจ ทั้งไอโฟนรุ่นใหม่หรือเล่นเกมทายผลฟุตบอลที่ ‘สนามทายผล’ ทุกสัปดาห์
แฟน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดและภาพความประทับใจได้ที่ www.facebook.com/NUFCThailandFans และแฟน ๆ สามารถร่วมแชร์ข่าวนี้ พร้อมรับรางวัลได้ที่ LINE ID: LiveYourDream