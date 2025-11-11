"จ้าวลู่ซือ" คืนเวที! หลังผ่านวิกฤตสุขภาพและข้อพิพาทสัญญา

นักแสดงสาวขวัญใจชาวจีน “จ้าวลู่ซือ” กลับมาสู่เส้นทางบันเทิงอีกครั้งอย่างสง่างาม หลังหายหน้าจากวงการไปนานกว่าหนึ่งปี เนื่องจากปัญหาสุขภาพร้ายแรงและข้อพิพาทกับต้นสังกัดเดิม
โดยล่าสุดเธอได้จัดคอนเสิร์ตวันเกิดฉลองอายุครบ 27 ปีที่เมืองเฉิงตู พร้อมเปิดตัวเพลงใหม่ Black Veil Bride ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากแฟน ๆ อย่างล้นหลาม ด้วยพลังและความมั่นใจบนเวทีที่แตกต่างจากภาพลักษณ์อ่อนแรงของเธอเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
ระหว่างงาน จ้าวลู่ซือถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ กล่าวกับแฟน ๆ ด้วยความซาบซึ้งว่า “เพียงสองเดือนก่อน ฉันคิดจริง ๆ ว่าคงไม่มีวันได้แสดงอีกแล้ว” พร้อมขอบคุณผู้สนับสนุนที่ไม่ทอดทิ้งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิต
ขณะนี้จ้าวลู่ซือได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ “ปักกิ่งอี้เอ๋อร์ซันซือ” และสตูดิโอของเธอกลับมาเคลื่อนไหวบนโซเชียลอีกครั้ง หลังถูกอดีตต้นสังกัด “อิ๋นเหอคู่ยวี่” ควบคุมบัญชีทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมา รายงานจากสื่อจีน 163 และ Sohu ระบุว่าผลงานซีรีส์ Love’s Ambition ของเธอได้รับความนิยมสูง ส่วนเพลง Black Veil Bride ก็ติดอันดับ 1 บนหลายชาร์ตเพลง
ก่อนหน้านี้ ข้อพิพาทระหว่างจ้าวลู่ซือกับอิ๋นเหอคู่ยวี่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 เมื่อเธอล้มป่วยหนักและต้องพักงาน แต่กลับถูกกล่าวหาว่า “แกล้งป่วย” และถูกต้นสังกัดปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เธอเปิดเผยผ่านไลฟ์สดว่าถูกใส่ร้ายในโลกออนไลน์และถูกกดดันให้จ่ายค่าปรับมหาศาล โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุถึงปี 2030 และกำหนดค่าปรับสูงถึงกว่า 300 ล้านหยวน (ราว 1.5 พันล้านบาท) ซึ่งถือว่าเป็นภาระเกินกำลังของนักแสดงรุ่นใหม่