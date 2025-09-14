"แฮตตัน" อดีตแชมเปี้ยนโลกชาวอังกฤษ ถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพัก ในวัย 46 ปี

ริกกี้ แฮตตัน อดีตแชมป์โลกมวยสากลชาวอังกฤษ ถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักของตัวเองในวัย 46 ปี โดยเจ้าตัวถูกยกให้เป็นหนึ่งในกำปั้นจากเมืองผู้ดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคที่เขารุ่งเรือง
เจ้าของฉายา "เดอะ ฮิตแมน" เคยคว้าแชมป์โลกมาครองหลายสมัย ก่อนที่ในปี 2012 เขาจะออกมาประกาศแขวนนวมอย่างเป็นทางการ และกำลังต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า รวมถึงโรคติดเหล้า
ตามการรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าพบศพของนักชกรายนี้ที่ย่านไฮด์ เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าเป็นศพของนักมวย และเมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นร่างของ ริกกี้ แฮตตัน
ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ริกกี้ แฮตตัน โพสต์วิดีโอของตัวเองในขณะที่กำลังออกกำลังกายในยิม ซึ่งมีข่าวลือว่าเขาจะคัมแบ็คกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในช่วง 2 เดือนข้างหน้า