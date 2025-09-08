ฟันดาบวีลแชร์ไทยผงาด! "แวว" สายสุนีย์ ซิวแชมป์โลกสมัย 6

ทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยสร้างชื่ออีกครั้งในการแข่งขัน Iksan 2025 Para Fencing World Championships ที่เมืองอิกซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดย สายสุนีย์ จ๊ะนะ คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 6 มาครองได้สำเร็จ ส่วน วิสิทธิ์ กิ่งมะนาว คว้าเหรียญเงินได้อย่างน่าชื่นชม
การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–7 กันยายน 2568 มีนักกีฬากว่า 240 คนจากทั่วโลกเข้าร่วม โดยนักกีฬาไทยทั้ง 9 คน (ชาย 6, หญิง 3) ทำผลงานรวม 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
สายสุนีย์ จ๊ะนะ เจ้าของ 3 เหรียญทองจากพาราลิมปิก 2024 ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในประเภท ดาบเอเป้หญิง คลาสบี รอบชิงชนะเลิศเธอเอาชนะ เอ่อ หลานซู จากจีนไปด้วยคะแนน 15-9 คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 6 มาครองได้อย่างสง่างาม
ขณะที่ วิสิทธิ์ กิ่งมะนาว เจ้าของเหรียญเงินจากพาราลิมปิก 2024 ลงแข่งขันในประเภท ดาบเอเป้ชาย คลาสบี โดยรอบชิงชนะเลิศเขาต่อสู้กับ จาง เจี่ย จากจีนอย่างสูสี ก่อนจะพ่ายไปอย่าง knapp ด้วยคะแนน 14-15 คว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จ
ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบไทยที่ก้าวสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยหลังจากนี้ทีมจะเดินทางไปแข่งขันรายการ 2025 Para Fencing World Cup Indonesia ที่เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน และมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 8 กันยายน เวลา 21.15 น. ด้วยเที่ยวบิน TG653