เปิดศึกมวยต่างรุ่น "ไทสัน" ปะทะ "ฟลอยด์" ปี 2027

ไมค์ ไทสัน กับ ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ 2 นักชกระดับตำนาน เตรียมขึ้นสังเวียนประลองฝีมือ หลังประกาศเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้ว
อีเวนท์นี้จะจัดขึ้นโดย ซีเอสไอ สปอร์ตส/ไฟต์ สปอร์ตส แต่รายละเอียดอื่นๆ เช่น วันที่, สถานที่, เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอด และกติกา ยังไม่ระบุชัดเจน
ไทสัน วัย 59 ปี อดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวต 3 สถาบัน ได้แก่ สมาคมมวยโลก (WBA), สภามวยโลก (WBC) และ สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) ขณะที่ ฟลอยด์ วัย 48 ปี แขวนนวมด้วยสถิติไร้พ่าย 50 ไฟต์
เจ้าของสมญา "มฤตยูดำ" กล่าว "ไฟต์นี้เป็นไฟต์ที่โลกหรือตัวผมเองไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มวยเข้าสู่ยุคที่คาดเดาไม่ได้ และไฟต์นี้ก็เป็นไฟต์ที่ไม่มีใครคาดคาดเช่นกัน"
ไทสัน กลับมาขึ้นชก นับตั้งแต่คืนสังเวียนแรกรอบ 19 ปี พบ เจค พอล นักมวยยูทูเบอร์ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไทสัน ถูกจัดอยู่รุ่นเฮฟวีเวตตลอดอาชีพ สถิติ ชนะ 50 จาก 59 ไฟต์ ส่วน ฟลอยด์ ถูกจัดอยู่รุ่นเวลเตอร์เวต และเคยครองแชมป์ 5 รุ่นน้ำหนัก