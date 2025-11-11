สมาชิกใหม่ "อีเกิลส์" แผลงฤทธิ์ "แพ็คเกอร์ส" แพ้ 2 เกมรวด

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่า เอาชนะ กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส 10-7 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามแลมโบ ฟิลด์ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
เจเลน ฟิลลิปส์ ไลน์แบ็คเกอร์ป้ายแดง ฉลองลงเล่นเกมแรกนับตั้งแต่ถูกเทรดมาจาก ไมอามี ดอลฟินส์ ช่วงเส้นตายการเทรด (4 พ.ย.) สร้าง 2 บิ๊กเพลย์ของเกม โดยแย่งบอลฟัมเบิลของ จอร์แดน เลิฟ ควอเตอร์แบ็ก ท้ายครึ่งแรก ปิดโอกาส กรีน เบย์ ทำสกอร์ และหยุดการเล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 1 หลา ท้ายควอเตอร์ 4
เจเลน เฮิร์ตส ควอเตอร์แบ็ก ขว้างบอล 36 หลา ให้ เดอวอนเท สมิธ ปีกนอก เหลือ 10 นาที 35 วินาที เป็นทัชดาวน์เดียวของ ฟิลาเดลเฟีย ขึ้นนำ 10-0 ขณะที่ 1 ทัชดาวน์ของ แพ็คเกอร์ส เกิดจาก จอช จาค็อบส์ รันนิงแบ็ก วิ่งระยะ 6 หลา เหลือ 5 นาที 49 วินาที
แบรนดอน แม็คมานัส พยายามเตะฟิลด์โกล 64 หลา เพื่อตีเสมอ แต่สั้นไปเยอะ ส่งผลให้ กรีน เบย์ แพ้ 2 เกมรวด สถิติหล่นเหลือ ชนะ 5 แพ้ 3 เสมอ 1 หล่นอันดับ 3 ของดิวิชัน เอ็นเอฟซี (NFC) เหนือ ตามหลัง ดีทรอยต์ ไลออนส์ กับ ชิคาโก แบร์ส สถิติชนะ 6 แพ้ 3 เท่ากัน
รูปเกมแทบไม่มีบิ๊กเพลย์กระทั่ง อีเกิลส์ (ชนะ 7 แพ้ 2) ออกหมัด 1-2 ช่วงต้นควอเตอร์ 4
ฟิลาเดลเฟีย ขึ้นนำ 3-0 และต้องเล่นดาวน์ที่ 3 ต้องการ 7 หลา ตรงเส้น 23 แดนตัวเอง ขณะ เซควอน บาร์กลีย์ รันนิงแบ็ก รับบอลระยะ 5 หลาหลังแนววางลูก แล้วหมุนหลบ คาร์ริงตัน วาเลนไทน์ คอร์เนอร์แบ็ก วิ่งทำระยะ 41 หลา
เพลย์ถัดมา สมิธ กระโดดรับบอลตรงเขต เอนด์ โซน เหนือ อีแวน วิลเลียมส์ เซฟตี