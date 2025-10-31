"แจ็คสัน" คืนตัวจริงขว้าง 4 ทัชดาวน์ ถล่มดอลฟินส์

ลามาร์ แจ็คสัน ควอเตอร์แบ็ก บัลติมอร์ เรฟเวนส์ หายจากอาการเจ็บแฮมสตริง (ต้นขาหลัง) ขว้าง 204 หลา 4 ทัชดาวน์ ถล่ม ไมอามี ดอลฟินส์ ขาดลอย 28-6 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม ตามเวลาไทย
แจ็คสัน คืนตัวจริงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของฤดูกาลปกติ 2025 พบ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ขว้างบอลเข้าเป้า 18 จาก 23 ครั้ง ขณะที่ เรฟเวนส์ (ชนะ 3 แพ้ 5) ชนะ 2 เกมติดต่อกัน ยังมีลุ้นแชมป์ดิวิชัน เอเอฟซี (AFC) เหนือ ที่ค่อนข้างเปิดกว้าง
มาร์ก แอนดรูว์ส ไทต์เอนด์ รับบอล 2 ทัชดาวน์ โดยสกอร์อื่นๆ ของ แจ็ตสัน เป็นการขว้างให้ ชาร์ลี โคลาร์ ไทต์เอนด์ และ ราช็อด เบตแมน ปีกนอก
เดอร์ริค เฮนรี รันนิงแบ็ก ถือบอล 19 ครั้ง วิ่งได้ระยะ 119 หลา และ แจ็คสัน ถือบอล 5 ครั้ง วิ่งได้ระยะ 14 หลา
แจ็คสัน ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย ขว้างคอมพลีต 9 ลูกแรกของครึ่งหลัง ก่อนพลาดเพลย์ขว้างแนวลึกให้ ดีอังเดร ฮ็อปกินส์ ปีกนอก ท้ายควอเตอร์ 3 ซึ่งสกอร์ห่างเกินกว่า ไมอามี จะตามทัน
ตูอา ทาโกไวลัว ควอเตอร์แบ็ก ดอลฟินส์ ขว้างคอมพลีต 25 จาก 40 ครั้ง ระยะ 261 หลา เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ ขับเคลื่อนทีมบุกได้ระยะ 80 หลา ช่วงเริ่มควอเตอร์ 4 รวมเปลี่ยนดาวน์ที่ 4 สำเร็จ 2 ครั้ง แต่ มาลิก วอชิงตัน เสียฟัมเบิลตรงเส้น 10 หลาแดนคู่แข่ง เป็นเหตุให้แฟนๆ เจ้าถิ่น เดินออกจากสนาม ฮาร์ด ร็อค สเตเดียม เหลือเวลามากกว่า 10 นาที
เดอ'วอน อเคน รันนิงแบ็ก ถือบอลวิ่ง 14 ได้ระยะ 67 หลา เจย์เลน วอดเดิล ปีกนอก รับบอล 6 ครั้ง ระยะ 82 หลา
ดอลฟินส์ (ชนะ 2 แพ้ 7) ได้ระยะมากกว่า เรฟเวนส์ 226-109 หลา และปล่อยให้เปลี่ยนดาวน์ที่ 3 สำเร็จแค่ 1 จาก 6 ครั้งเฉพาะครึ่งแรก แต่สกอร์ตามหลัง 6-14 เนืองจากเทิร์นโอเวอร์
ไดรฟ์การบุกที่ 2 ของ ไมอามี ทาห์จ วอชิงตัน รุกกี้ เสียฟัมเบิลตรงเส้น 4 หลาแดนตัวเอง เป็นเหตุให้ แอนดรูว์ รับทัชดาวน์ 2 หลา
อเคน สร้างบิ๊กเพลย์ด้วยการวิ่ง 19 และ 22 หลา แต่ แลร์รี โบรอม ออฟเฟนซีฟ ไลน์แมน เสียโทษ ฟอลส์ สตาร์ท (ขยับตัวก่อนสแน็ปบอล) ต้องเล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 1 หลา ทำให้ ไมอามี เปลี่ยนทีมพิเศษลงมาเตะฟิลด์โกล 35 หลา ซึ่ง ไรลีย์ แพ็ตเตอร์สัน เตะพลาด
ทีมบุก เรฟเวนส์ ตอบโต้ทันควัน แจ็คสัน เอาตัวรอดจากเงื้อมมือ เจแลน ฟิลิปส์ ไลน์แบ็คเกอร์ ขว้างบอลให้ ไอเซียห์ ไลค์ลี รับบอล 35 หลา นำไปสู่ทัชดาวน์ 20 หลาของ แอนดรูว์ส ขึ้นนำ 14-3
สกอร์ของ ไมอามี เกิดขึ้นจากฟิลด์โกลของ แพ็ตเตอร์สัน ระยะ 49 และ 43 หลา