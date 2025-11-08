สามโปรนำร่วมรอบสาม อินเตอร์ฯ ซีรีส์ สิงคโปร์ โอเพ่น “แจ๊ส” ตาม 2 สโตรค

โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 หวดเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 6 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 หลังจบรอบสามของการแข่งขัน “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ที่สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีสกอร์ตามหลังสามผู้นำร่วมสองสโตรค
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สมาคมกอล์ฟสิงคโปร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการที่ 8 ของฤดูกาล 2025 รายการ “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,295 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ มีนักกอล์ฟชั้นนำของโลกและเหล่าผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์รวม 144 คน จาก 29 ประเทศลงแข่งขัน มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 17 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11 ล้านบาท
รอบที่สามของการแข่งขัน โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ เปิดเกมเยี่ยมทำอีเกิ้ลที่หลุม 4 พาร์ 5 รวมกับอีก 4 เบอร์ดี้ เสียไป 2 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 6 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 โดยมี เจมส์ ไพออท โปรกอล์ฟชาวอเมริกัน, ซูมิน ลี และจุงฮยุน วัง สองโปรจากเกาหลีใต้ รั้งตำแหน่งจ่าฝูงร่วมกันที่สกอร์รวมคนละ 15 อันเดอร์พาร์ 201
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2019 เผยหลังเกมว่า “สนามดูเหมือนจะง่ายแต่ไปยากบนกรีน เล่นมาถึงวันที่สามก็เริ่มคุ้นเคยกับสนามมากขึ้น เริ่มเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง ทุกครั้งที่ออกไปก็ได้เห็นบางอย่างที่ไม่เห็นตอนซ้อม ก็คิดว่าน่าจะตีดีขึ้นเรื่อยๆ ผลงานวันนี้คิดว่าจะตีได้ลึกกว่านี้ เพราะเล่นไป 7 หลุมแรกก็ 4 อันเดอร์ แต่ตอนหลังๆ ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พรุ่งนี้คือต้องเล่นให้ดี เพราะสกอร์มาใกล้ๆ กันหมด และหวังว่าอาจจะได้เป็นแชมป์ สิงคโปร์ โอเพ่น สองสมัย”
ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ ดีกรีแชมป์เอเชียน ทัวร์ 3 รายการ เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ กับ 1 อีเกิ้ล เสียเพียงโบกี้เดียว รวมสามวันมี 12 อันเดอร์พาร์ 204 อยู่ในกลุ่มอันดับ 9 ร่วมกับ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ที่ทำเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 และจอห์น แคทลิน มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปีที่แล้วจากสหรัฐฯ ที่เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 ส่วน นิติธร ทิพย์พงษ์ แชมป์อินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ สิงคโปร์ ปี 2022 ตีมา 3 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่อันดับ 14 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205
ทางด้านดาวดังของโลกอย่าง เทเลอร์ กูช แชมป์บุคคลของลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาล 2023 จากสหรัฐฯ ทำเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสามวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 206 อยู่อันดับ 18 ร่วมกับ เศรษฐี ประคองเวช ที่หวดเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 ส่วน พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ เก็บได้ 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 รั้งอันดับ 32 ร่วม