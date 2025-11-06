นักกอล์ฟชั้นนำร่วมโปรโมทศึก เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น

ตัวแทนนักกอล์ฟชั้นนำ (จากซ้าย) พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ, มิเกล ทาบัวนา แชมป์อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ฟิลิปปินส์ และเจมส์ เหลียว นักกอล์ฟดาวรุ่งชาวสิงคโปร์ ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการ เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กอล์ฟรายการ เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น เป็นการหวนกลับสู่ประเทศสิงคโปร์อีกครั้งจากความร่วมมือกันระหว่างเอเชียน ทัวร์ และสมาคมกอล์ฟสิงคโปร์ โดยจัดการแข่งขันครั้งล่าสุดในปี 2022 อีกทั้งยังเป็นการแข่งขันอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ รายการที่ 8 ของฤดูกาล 2025 ชิงชัย ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,295 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ มีนักกอล์ฟชั้นนำของโลกและเหล่าผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์ลงแข่งขันรวม 144 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11 ล้านบาท