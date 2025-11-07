“สาริศ” ขยับตามสองสโตรค ครึ่งทางอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ที่สิงคโปร์

สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของสองแชมป์เอเชียน ทัวร์ เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 รวมสองวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 134 ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มอันดับสองร่วมด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 134 หลังผ่านครึ่งทางของการแข่งขัน “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ที่สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นของ ซูมิน ลี โปรกอล์ฟจากเกาหลีใต้ แซงขึ้นนำด้วยสกอร์รวม 12 อันดอร์พาร์ 132
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สมาคมกอล์ฟสิงคโปร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการที่ 8 ของฤดูกาล 2025 รายการ “เหมาไถ สิงคโปร์ โอเพ่น” ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,295 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ มีนักกอล์ฟชั้นนำของโลกและเหล่าผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์รวม 144 คน จาก 29 ประเทศลงแข่งขัน เป็นผู้เล่นชาวไทย 27 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11 ล้านบาท
ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันปรากฎว่า โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 2 รายการ เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 1 อีเกิ้ล กับ 6 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ รวมสองวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 134 ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มอันดับสองร่วมกับจอห์น แคทลิน มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปีที่แล้วจากสหรัฐฯ และผู้เล่นอีก 8 คน ด้วยสกอร์รวมคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 134 ตามหลังผู้นำที่เปลี่ยนมือเป็น ซูมิน ลี โปรวัย 32 ปี ดีกรีแชมป์ดีพีเวิลด์ทัวร์ 1 รายการจากเกาหลีใต้ เครื่องร้อนหวด 9 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 8 อันเดอร์พาร์ 64 แซงขึ้นนำด้วยสกอร์รวม 12 อันดอร์พาร์ 132
สาริศ ซึ่งจบรองแชมป์ มาเก๊า โอเพ่น ตามด้วยอันดับสี่ร่วมในรายการอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ที่ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนตุลาคม เผยว่า “ผลงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีผิดพลาดง่ายๆ อยู่บ้าง ต้องกลับไปดูว่าควรจะวางแผนตีอย่างไร ผมตั้งไว้วันละ 5 อันเดอร์ เมื่อวานทำ 4 อันเดอร์ วันนี้ทำอีก 6 อันเดอร์ ถือว่าตามเป้า คิดว่าถ้าสกอร์เป็นแบบนี้สองวันหลังอาจจะต้องตีให้ลึกกว่านี้อีกหน่อย พยายามเล่นบุกเหมือนเดิม พัตต์ให้มากขึ้น ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสเกือบทำสำเร็จหลายครั้ง แต่ก็ยังทำไม่ได้ ก็ต้องปรับในส่วนที่เสียจากสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้มันดีขึ้น คิดว่าถ้าปรับตรงนั้นได้ อย่างไรถ้วยก็ไม่หนีไปไหน”
ขณะที่ โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ทำ 1 อีเกิ้ลกับ 5 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 รวมสองวัน 9 อันเดอร์พาร์ 135 เท่ากับ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 ที่หวดอีก 5 อันดอร์พาร์ 67 ตามมาในกลุ่มอันดับ 12 ร่วม ด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 9 อันเดอร์พาร์ 135 ส่วน โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์ กับ กัญจน์ เจริญกุล เก็บได้คนละ 1 อันเดอร์พาร์ 71 และ โปรฟีเวอร์-นิติธร ทิพย์พงษ์ ตีมา 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสองวันมีคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 136 เท่ากับ เทเลอร์ กูช แชมป์บุคคลของลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาล 2023 จากสหรัฐฯ ที่หวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68
ด้านดาวดังของโลกอย่าง ส่วน พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการจากอังกฤษ เก็บได้ 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 139 ทั้งนี้หลังจบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้าไปเล่นสองวันสุดท้ายได้ 17 คน