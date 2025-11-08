"เมียร์-ซาร์โก" ควงคู่ทะลุ Q2 โมโตจีพี สนาม 21 "ก้อง-สมเกียรติ" ดีขึ้นต่อเนื่องวันแรกที่ โปรตุเกส

“โจอัน เมียร์” ยอดนักบิดสแปนิชจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี จับมือ “โยฮันน์ ซาร์โก” จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ โชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องควบรถแข่ง Honda RC213V รั้งอันดับ 5 และ 6 ผ่านซ้อมวันแรกในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 21 รายการ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ ตีตั๋วเข้าสู่ควอลิฟายรอบ Q2 แบบอัตโนมัติ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ทำความเร็วได้ดีต่อเนื่องที่ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผลการซ้อมปรากฏว่า ”โจอัน เมียร์“ หมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ทำความเร็วขึ้นมารั้งอันดับ 5 ทะลุเข้าสู่ Q2 โดยตรงได้สำเร็จ ตามหลังจ่าฝูงเพียง 0.209 วินาทีเท่านั้น ตามด้วย ”โยฮันน์ ซาร์โก“ หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 6 ตามหลัง 0.258 วินาที ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้เช่นกัน
ขณะที่ ”ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี รั้งอันดับ 11 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.551 วินาที ส่วน "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทย หมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ทำความเร็วได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รั้งอันดับ 20 ตามหลังผู้นำ 1.824 วินาที
ทั้งนี้ ศึก โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ต และดวลความเร็วรอบ "สปรินต์เรซ" ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ และแข่งขันรอบ "เมนเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทู 18.15 น. ต่อด้วย โมโตจีพี 20.00 น. และปิดท้ายด้วย โมโตทรี 21.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
