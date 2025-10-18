"สมเกียรติ" ลุยซ้อมเต็มที่ "มารินี" ทะลุ Q2 โมโตจีพี ออสเตรเลีย

“ลูก้า มารินี” ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ควบรถแข่ง Honda RC213V ทะยานเข้า Q2 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 19 ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง-สมเกียรติ” นักบิดไทยหนึ่งเดียวในโมโตจีพี เร่งทำงานอย่างหนักในการซ้อมวันแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ที่ ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ผลการซ้อมในรอบ PR ปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียน หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ทำความเร็วได้ดีอย่างต่อเนื่อง ในอันดับ 7 โดยสามารถทะลุเข้าสู่ Q2 ได้อีกครั้ง ตามหลังหัวแถวเพียง 0.559 วินาที ส่วน “โจอัน เมียร์” ทีมเมทชาวสแปนิช หมายเลข 36 รั้งอันดับ 14 ตามหลัง 0.827 วินาที
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” จอมเก๋าชาวฝรั่งเศส หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ รั้งอันดับ 15 ตามหลัง 0.884 วินาที ตามด้วยนักบิดไทยอย่าง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา เจ้าของหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 22 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.112 วินาที
ส่วน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดชาวไทยหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย คัมแบ็กสู่สนามครั้งแรกในรอบ 3 เดือน จบวันแรกด้วยอันดับ 23 ตามหลังจ่าฝูง 1.848 วินาที
ทั้งนี้ ศึก ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ จะจับเวลารอบควอลิฟายและ “สปรินต์เรซ” ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ ส่วนการแข่งขันรอบ “เมนเรซ” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 07.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 08.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 10.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH