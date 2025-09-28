"เมียร์" คว้าท็อป 4 โมโตจีพี สปรินต์เรซ "ก้อง-สมเกียรติ" บิดเข้าป้ายที่ 17 โมเตกิ

“โจอัน เมียร์” ยอดนักบิดสแปนิชจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี รีดฟอร์มโหด ควบรถแข่ง Honda RC213V ลุ้นโพเดียมสุดมันส์ ก่อนคว้าท็อป 4 ด้าน "ก้อง-สมเกียรติ” นักบิด สู้สุดใจเข้าป้ายอันดับ 17 สปรินต์เรซ ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 17 เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา
เกมเรซนี้ เมียร์ หมายเลข 36 ได้ออกตัวจากกริดที่ 2 ก่อนจะเริ่มเกมได้อย่างดุดัน และต่อสู้เพื่อลุ้นโพเดียมจนจบเรซ โดยบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 4 ตามหลังผู้ชนะเพียง 4.3 วินาที ส่วน “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ทีมเมทชาวอิตาเลียนบิดเข้าป้ายอันดับ 7 ตามหลัง 9.102 วินาที เก็บแต้มให้กับทีมได้ทั้งคู่
ขณะที่ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เริ่มเกมจากกริดที่ 22 สร้างความเร็วได้ดี ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 17 ตามหลังผู้ชนะ 21.883 วินาที ขณะที่ทีมเมทชาวฝรั่งเศสอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 ไม่จบการแข่งขัน ด้าน ทาคาอากิ นาคากามิ หมายเลข 30 นักบิดทดสอบชาวญี่ปุ่นลงแข่งด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ดคว้าอันดับ 14
ทั้งนี้ ศึก เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ จะแข่งขันรอบ เมน กรังด์ปรีซ์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH