“ก้อง” ขยับเข้าป้ายที่ 17 “มารินี” ฟอร์มดีต่อเนื่อง! ซิวท็อป 6 โมโตจีพี ที่ออสเตรเลีย

“ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี เดินหน้าสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังพารถแข่ง Honda RC213V ทะยานจากกริดที่ 9 บิดคว้าอันดับ 6 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 19 รายการ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยบิดเข้าเส้นชัยอันดับ 17 หลังจบเรซสุดมันส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สนาม ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ศึก ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ดวลกัน 27 รอบสนาม โดย “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี เริ่มเกมจากกริดที่ 9 และต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 6 ตามหลังผู้ชนะ 7.970 วินาที คว้า 10 แต้มจากสนามนี้ ส่วน “โจอัน เมียร์” ทีมเมทชาวสแปนิชหมายเลข 36 พลาดล้มไม่จบการแข่งขัน
ด้าน “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกตัวจากกริดที่ 21 ขยับขึ้นมาเข้าเส้นชัยในอันดับ 17 ส่วนทีมเมทชาวฝรั่งเศสอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 ไม่จบเรซ
ผ่านการแข่งขันทั้งสิ้น 19 สนาม ซาร์โก รั้งอันดับ 11 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ มีทั้งสิ้น 128 คะแนน ตามด้วย มารินี ในอันดับ 13 มี 120 คะแนน, เมียร์ อันดับ 15 มี 77 คะแนน ส่วน “ก้อง” สมเกียรติ รั้งอันดับ 26 มี 6 คะแนน
ขณะที่ผลการแข่งขันในรุ่น โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ปรากฏว่า “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย กลับจากอาการบาดเจ็บลงแข่งสนามแรกในรอบ 3 เดือน ออกตัวจากกริดที่ 25 ขยับขึ้นมาจบเรซอันดับ 24
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2025 สนามถัดไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคมนี้ ที่ สนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ในรายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์
