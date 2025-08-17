"ซาร์โก" คว้าแต้ม โมโตจีพี สปรินต์ "ชิพ-นครินทร์" สตาร์ตแถว 10 โมโตทู ออสเตรีย

“โยฮันน์ ซาร์โก“ นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ โชว์ความเก๋าเค้นฟอร์มเก่งบิดคว้าแต้มจาก "สปรินต์เรซ" ใน ศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 13 ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ "ชิพ-นครินทร์“ ซิวกริดแถว 10 ในศึก โมโตทู ลุ้นสร้างผลงานวันอาทิตย์นี้ที่ เรดบูล ริง ประเทศออสเตรีย
การแข่งขัน สปรินต์เรซ มีขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชเจ้าของหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ประจำการในกริดที่ 10 และ “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดเฟรนช์หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในกริดที่ 12 ส่วน “ลูก้า มารินี“ นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ออกตัวจากกริดที่ 13
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ซาร์โก ต่อสู้ในกลุ่มกลางอย่างเข้มข้น ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 9 ด้วยเวลารวม 21 นาที 8.070 วินาที เก็บแต้มไปครองได้สำเร็จ ส่วน มารินี และ เมียร์ เข้าเส้นชัยในอันดับ 12 และ 13 ตามหลัง 13.704 วินาที และ 13.822 วินาที ตามลำดับ
ส่วนผลควอลิฟายในรุ่น โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ปรากฏว่า "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ที่ได้รับโอกาสอีกครั้งจากทีม ก็ยกระดับความเร็วดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 29 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 34.918 วินาที
ทั้งนี้ ศึก ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็วรอบ "เมนเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 16.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 17.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
