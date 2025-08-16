“โจอัน เมียร์” รั้งท็อป 6 ซ้อมแรก โมโตจีพี ออสเตรีย "ชิพ-นครินทร์" เริ่มต้นดีในศึก โมโตทู สนาม 13

“โจอัน เมียร์” ยอดนักบิดสแปนิชจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ออกสตาร์ตในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 13 รายการ ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ได้ยอดเยี่ยม รั้งท็อป 6 จากการซ้อมครั้งแรก ขณะที่ "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ เริ่มต้นได้ดีกับโอกาสลงบิด โมโตทู อีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้ที่ เรดบูล ริง ประเทศออสเตรีย
ศึก ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ผ่านการซ้อมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทัพนักบิดฮอนด้า กับรถแข่ง Honda RC213V ที่มีการยกระดับต่อเนื่อง ผลปรากฏว่า เมียร์ เจ้าของหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี รั้งอันดับ 6 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.853 วินาที ตามด้วยทีมเมทชาวอิตาเลียน อย่าง “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ในอันดับ 11 ตามหลัง 0.638 วินาที
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสเจ้าของหมายเลข 5 จาก แอลซีอาร์ ฮอนด้า จบซ้อมแรกในอันดับ 16 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 30.410 วินาที
ส่วนในรุ่น โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ปรากฏว่า "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย หมายเลข 41 เริ่มต้นการซ้อมครั้งแรกด้วยการเรียนรู้และทำงานอย่างหนัก รั้งอันดับ 27 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 35.562 วินาที ตามหลังหัวแถว 2.135 วินาที
ทั้งนี้ การซ้อมครั้งต่อไปในรอบ Practice เพื่อแบ่งกลุ่มการควอลิฟาย จะมีขึ้นในคืนวันศุกร์นี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายและ "สปรินต์เรซ" ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมนี้ และดวลความเร็วรอบ "เมนเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 16.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 17.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH