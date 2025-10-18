“มารินี” คว้าแต้ม โมโตจีพี สปรินต์เรซ “ก้อง-สมเกียรติ” ซิวที่ 18 ออสเตรเลีย

“ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ควบรถแข่ง Honda RC213V ทะยานเข้าป้ายท็อป 8 ผงาดคว้าแต้มจาก สปรินต์เรซ ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 19 รายการ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ออกตัวจากกริด 21 บิดเข้าป้ายอันดับ 18 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่ สนามฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 13 รอบ ด้วยสถานการณ์สุดเข้มข้น โดย มารินี หมายเลข 10 ต่อสู้ได้ดีจนขยับขึ้นมาเข้าป้ายอันดับ 8 ตามหลังผู้ชนะ 8.938 วินาที คว้าแต้มสำคัญได้อีกครั้งในสปรินต์เรซ ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 จบเรซอันดับ 11 ตามหลัง 10.231 วินาที
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกตัวจากกริด 21 ต่อสู้ในกลุ่มได้ดีขยับขึ้นมาเข้าป้ายอันดับ 18 ตามหลัง 28.945 วินาที ส่วน “โยฮันน์ ซาร์โก” ทีมเมทชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 คว้าอันดับ 12 ตามหลัง 12.104 วินาที
ด้าน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดดาวรุ่งชาวไทยหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย เจองานท้าทายในรุ่น โมโตทรี หลังกลับจากอาการบาดเจ็บในรอบ 3 เดือน ผ่านรอบควอลิฟายด้วยการคว้ากริดที่ 25 มาครอง เวลาต่อรอบ 1 นาที 37.006 วินาที จะได้เริ่มเกมจากแถวที่ 9
ทั้งนี้ ศึก ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ รอบ “เมนเรซ” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 08.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 09.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 11.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH