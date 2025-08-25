"มารินี" แรงต่อเนื่อง! ควบ Honda RC213V คว้าท็อป 5 โมโตจีพี สนาม 14 ฮังการี "ชิพ-นครินทร์" ยกระดับผลงานในโมโตทู

“ลูก้า มารินี” ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ฟอร์มแรงต่อเนื่อง ควบรถแข่ง Honda RC213V คว้าท็อป 5 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 14 รายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย สตาร์ตกริด 28 ขยับคว้าอันดับ 21 ในรุ่น โมโตทู ซึ่งถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรายการนี้ของเจ้าตัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี
การแข่งขันรอบ “เมนเรซ” ของ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วทั้งสิ้น 26 รอบสนามนับเป็นเรซที่มีความคืบหน้าอย่างมากสำหรับรถแข่งฮอนด้า ผลในเรซนี้ปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 9 แต่ออกตัวได้ดีและรักษาความเร็วอย่างยอดเยี่ยม เข้าป้ายในอันดับ 5 ด้วยเวลา 42 นาที 49.585 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 11.904 วินาที เก็บ 11 แต้มจากเรซนี้ได้สำเร็จ
ขณะที่ทีมเมทอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 และ “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ พลาดล้มอย่างน่าเสียดาย
ส่วนผลในรุ่น โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ยกระดับการทำงานได้ดี ออกตัวจากกริดที่ 28 ขยับขึ้นมาจบเรซในอันดับ 21 ด้วยเวลา 38 นาที 13.939 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 55.534 วินาที
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้ ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ในรายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH