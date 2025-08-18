“โจอัน เมียร์” คว้าท็อป 6 โมโตจีพี "ชิพ-นครินทร์" ยกระดับความเร็วในโมโตทู สนาม 13 เรดบูล ริง

“โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชเจ้าของหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี สร้างผลงานสุดร้อนแรง ออกตัวจากกริดที่ 10 ค่อยๆ ไล่แซงคู่แข่งด้วยความเร็วคงที่ บิดเข้าป้ายในอันดับ 6 ด้วยเวลา 42 นาที 21.138 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 10.132 วินาทีเท่านั้น
ส่วนนักบิดฮอนด้าคนอื่นๆ สามารถพาเหรดคว้าแต้มได้สำเร็จ โดย “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซอันดับ 12 ตามหลัง 16.241 วินาที ตามด้วย “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ในอันดับ 13 ตามหลัง 18.478 วินาที
ขณะที่ผลงานนักบิดไทยในรุ่น โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ปรากฏว่า "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ปรับตัวกับรถได้ดีขึ้น หลังออกตัวจากกริดที่ 29 ขยับขึ้นมาจบเรซในอันดับ 25 ด้วยเวลา 36 นาที 54.749 วินาที
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้ ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ในรายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์
