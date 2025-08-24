“มารินี” บิด Honda RC213V คว้าท็อป 4 สปรินต์เรซ โมโตจีพี ฮังการี “เมียร์” ตามติดอันดับ 6

“ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี สร้างผลงานโดดเด่น หลังพารถแข่ง Honda RC213V ยกระดับแบบก้าวกระโดดบิดคว้าอันดับ 4 จากรอบ "สปรินต์เรซ" ใน ศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 14 รายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ขณะที่ “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 ทีมเมทชาวสแปนิชตามเข้าป้ายอันดับ 6 เก็บแต้มมาได้ทั้งคู่จากเรซสุดมันส์ ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา
การแข่งขัน สปรินต์เรซ ดวลกันทั้งสิ้น 13 รอบสนาม โดย มารินี ที่ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 9 อาศัยจังหวะยอดเยี่ยมในโค้งแรก ขยับขึ้นมาถึงท็อป 4 ได้อย่างรวดเร็ว โดยเจ้าตัวรักษาระดับความเร็วได้ดี บิดเข้าเส้นชัยในอันดับดังกล่าว ด้วยเวลา 21 นาที 18.355 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 4.890 วินาที ส่วน เมียร์ ออกตัวจากกริดที่ 10 ขึ้นมาคว้าอันดับ 6 ตามหลังผู้ชนะ 6.147 วินาที ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ โชคร้ายโดนชนล้มในรอบแรก
ส่วนผลควอลิฟายในรุ่น โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ปรากฏว่า "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย จะได้เริ่มเกมจากกริดที่ 28 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 42.465 วินาที
ทั้งนี้ ศึก ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็วรอบ "เมนเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 16.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 17.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
