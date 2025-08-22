ส่งใจเชียร์! "ชิพ-นครินทร์" ลุยต่อโมโตทู ฮังการี กรังด์ปรีซ์ สนาม 14

"ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 ยอดนักบิดไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" ได้รับการยืนยันสำหรับการลุยศึก โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย นับเป็นสนามที่ 5 ในฤดูกาลนี้ ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ในรายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ สนามที่ 14 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้
ล่าสุด "ชิพ-นครินทร์" ได้เดินทางร่วมกับทีมไปยัง บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อลงแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่า "หลังเว้นระยะจากการแข่ง โมโตทู ไปสักพัก มีความรู้สึกดีที่ได้กลับมาต่อสู้ในกลุ่มอีกครั้ง แม้ว่าครึ่งหลังของเรซจะยากสำหรับผม แต่โดยรวมถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ผมได้เรียนรู้จากเรซนี้ (ออสเตรีย) และสุดสัปดาห์นี้เป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นสนามใหม่สำหรับทุกๆคน ซึ่งยิ่งทำให้ผมมีแรงบันดาลใจมากขึ้น ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับรถและทีม เป้าหมายของผมชัดเจน ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามให้ได้เร็วที่สุด และสร้างผลงานที่ดีขึ้นให้กับทีม"
สำหรับ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต นับเป็นสังเวียนใหม่แกะกล่องของ โมโตจีพี ที่หวนคืนสู่ปฏิทินการแข่งขันในรอบกว่า 30 ปี นั่นหมายความว่ายังไม่มีนักบิดคนใดได้ลงแข่งขันด้วยรถแข่งคันจริงมาก่อน ขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในแทร็กที่มีรูปแบบท้าทายอย่างมากเช่นกัน
ทั้งนี้ ศึก ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคมนี้ และดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 16.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 17.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH