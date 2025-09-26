ทัพนักบิดฮอนด้า พาเหรดทะลุ Q2 โมโตจีพี "ก้อง-สมเกียรติ" รั้งอันดับ 18 วันแรก โมเตกิ

ทัพนักบิดฮอนด้าสร้างผลงานร้อนแรงในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 17 รายการ เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ ทะลุเข้าสู่ Q2 ได้ถึง 3 คัน นำโดย “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 รั้งอันดับ 4 และ “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ตามมาในอันดับ 6 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 10
ขณะที่ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดขวัญใจชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ สามารถเค้นฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องในสนาม โมเตกิ ซึ่งเจ้าตัวมีความคุ้นเคย ขยับขึ้นไปสูงสุดถึงอันดับ 7 ก่อนจะพลาดล้มในช่วงท้ายระหว่างทำเวลาลุ้นขึ้นไปติดท็อป 10 โดยดาวบิดไทยจบวันแรกในอันดับ 18 หลังผ่านการซ้อมรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ที่ โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ศึก เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ จะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ต และแข่งขันรอบ สปรินต์เรซ เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายนนี้ โดยรอบ เมนเรซ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 12.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
