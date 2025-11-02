มวยไทยรุ่นยักษ์ที่ดีที่สุดในโลก / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ก่อนจะถึงศึกใหญ่ ONE 173 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2025 ก่อนหน้านี้นั้นสัปดาห์มีศึก ONE Fight Night 37 ที่ดูเผินๆ อาจไม่ได้น่าสนใจอะไรเท่าไหร่นัก แต่ที่อยากพูดถึงคือคู่เอก เป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นยักษ์ หรือ เฮฟวีเวต ระหว่าง โรมัน เคร็กเคลีย เจ้าของตำแหน่ง กับ ซาเมต อักเดเว ผู้ท้าชิงจากประเทศตุรกี
จะว่าไปตัวของ โรมัน เคร็กเคลีย ถือว่าไร้เทียมทานเป็นอย่างมากในการเป็นนักสู้รุ่นยักษ์ที่โลดแล่นอยู่บนสังเวียน ONE เพราะเจ้าตัวถือครองสถิติไร้พ่าย 7 ไฟต์ ทั้งกติกามวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง ที่สำคัญคือปิดเกมน็อกคู่แข่งได้ถึง 6 ไฟต์ และชนะคะแนนเอกฉันท์อีก 1 ไฟต์
ช่วงที่ผ่านมาเจ้าของแชมป์โลก 2 เส้น ทั้งมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นยักษ์ จากประเทศยูเครน นานๆที จะมีไฟต์ให้ได้ขึ้นชกสักครั้ง เรียกได้ว่า 1 ปี ชก 1 ครั้ง หรือ 2 ปี ชก 1 ครั้ง ก็ว่าได้ ไม่ใช่ ONE ดองนักกีฬา แต่เป็นเพราะไม่มีคู่ต่อสู้ให้มาต่อกรอีกแล้วต่างหาก
เจ้าของความสูง 6 ฟุต 6 นิ้ว ไม่ได้มีดีเพียงแค่พลังหมัดอันหนักหน่วงตามสไตล์มวยรุ่นยักษ์ แต่เขายังมีความเร็ว คล่องแคล่วว่องไว แถมแม่ไม้มวยไทยก็ไม่ได้ธรรมดา ไม่ได้มีดีเพียงแค่หมัดเหมือนที่นักชกชาวต่างชาติคนอื่นๆ ถนัด แต่เขาสามารถปล่อยลูกเตะ หรือลูกศอก ออกไปอย่างไม่เคอะเขิน
หากนับสถิติแค่ใน ONE เจ้าตัวไร้พ่าย 7 ไฟต์ติดต่อกัน แต่หากนับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สมัยที่ยังต่อยรายการอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2018 รวมแล้ว 15 ไฟต์ ที่เขาไม่เคยปราชัยให้กับคู่แข่งเลย
ขนาดไฟต์ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2025 คู่แข่งที่ขอมาท้าชิงเข็มขัดมวยไทยจากเขา อย่าง ลินดอน โนว์ส ที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลกมวยไทย WBC และยังเป็นเทรนเนอร์ให้กับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ก็ไม่รอดเงื้อมมือของ โรมัน ที่จัดการปิดบัญชีน็อกไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรก ชนิดนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ
แม้ปัจจุบันแฟนหมัดมวยทั่วทั้งโลกที่ติดตามมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง จะยกย่องให้เขาคือนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรุ่นเฮฟวี่เวตเท่าที่โลกเคยมีมา (นับเฉพาะมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง) แต่ตัวของ โรมัน ไม่เคยคิดแบบนั้น
สำหรับคู่แข่งของ โรมัน เคร็กเคลีย ในศึก ONE Fight Night 37 ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ ซาเมต อักเดเว จากตุรกี ถือเป็นอีกหนึ่งนักสู้ที่น่าจับตามองว่าจะสามารถโค่นบัลลังก์ของกำปั้นยูเครนได้หรือไม่
เพราะเจ้าตัวมีผลงานชนะ 17 ไฟต์รวดในระดับอาชีพ ปิดเกมน็อกเอาต์คู่ต่อสู้ได้ถึง 12 ครั้ง ประสบความสำเร็จมาโชกโชน ทั้ง WAKO จูเนียร์ และแชมป์ WAKO ยุโรป และล่าสุดเขาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ SENSHI กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต มาครอง เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่นี่จะเป็นหนแรกที่เขาได้ประเดิมสังเวียน ONE
สำหรับ ONE Fight Night 37 จะมีขึ้นในเช้าวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2025 นอกจากคู่เอกระหว่าง โรมัน ปะทะ ซาเมต แล้ว ยังมีอีกหลายคู่ที่น่าสนใจ ทั้ง นิโค คาร์ริลโล จะดวลกติกามวยไทย กับ ลุค เลสซี, แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ปะทะ อับดุลลา ดายาคาเอฟ และเสือแบล็ค ท.พราน49 ดวล โยฮัน เอสตูปินาน