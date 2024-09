"ซุปเปอร์เล็ก" นักชกค่าตัว 10 ล้านคนต่อไป / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

กลายเป็น "ขุนศอก" สะเทือนอเมริกา สำหรับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ยอดนักชกขวัญใจชาวไทย ที่โชว์อาวุธศอกสับใส่ขมับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี กำปั้นชาวอังกฤษ จนร่วงไปกองกับพื้น เอาชนะน็อกในระยะเวลาเพียงแค่ 49 วินาที ของยกที่ 1 ประกาศศักดาคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อย่างยิ่งใหญ่การคว้าแชมป์โลกดังกล่าวทำให้นักชกจาก จ.บุรีรัมย์ รายนี้ สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นกำปั้นชาวไทยคนแรกที่สามารถครองเข็มขัดได้ถึง 2 รุ่น จาก 2 กติกา ในเวลาเดียวกัน ทั้งมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ เคยทำได้มาก่อนกับการครอง 2 เข็มขัดแชมป์โลก ทั้งมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง พร้อมๆกัน แต่ตอนนั้นเธอชกในพิกัดเดียวกัน คือในรุ่นอะตอมเวต ไม่ได้เป็นแชมป์ 2 รุ่นน้ำหนักอย่างที่ ซุปเปอร์เล็ก ทำได้การสับศอกดังกล่าวถูกพูดถึงกระฉ่อนโลก เพราะเขาสามารถย้ำแค้นใส่คู่ปรับเก่า อย่าง แฮ็กเกอร์ตี ได้สำเร็จ แถมเป็นการไต่เวตขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่แน่ๆถ้าจะบอกว่า ซุปเปอร์เล็ก คือสุดยอดกำปั้นชาวไทยที่ดีที่สุด ณ เวลานี้ ก็คงจะไม่ผิดแปลกแต่อย่างใดจริงๆ ซุปเปอร์เล็ก มีโอกาสที่จะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต จาก รถถัง จิตรเมืองนนท์ มาครองได้แล้วด้วยซ้ำ เพราะการเจอกันในศึก ONE ลุมพินี เมื่อเดือนกันยายน 2023 เขาสามารถยัดเยียดความปราชัยให้กับเจ้าของฉายา "The Ironman" ด้วยการเอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์อย่างไรก็ตามไฟต์นั้นเดิมที่จากที่ต้องเป็นศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ต่อยกันในรูปแบบ 5 ยก แต่ตัวของ ซุปเปอร์เล็ก ดันทำน้ำหนักไม่ได้ สุดท้ายถูกปรับมาเป็นการชกมวยไทย ซูเปอร์ไฟต์ 3 ยก ไม่มีการชิงเข็มขัดแชมป์ ถ้าย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเขาไม่ตกตาชั่ง ตอนนี้นักชกจาก อ.ประโคนชัย อาจจะเป็นเจ้าของเข็มขัด 3 เส้นไปแล้วก็ได้เมื่อกลายเป็นเจ้าของบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต หลังจากนี้จะถือเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 เพราะหลายคนต่างทราบกันดีว่านักสู้ใน ONE รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 145 ปอนด์ หรือ แบนตัมเวต ล้วนแล้วมีแต่เหล่า เสือ สิงห์ กระทิง แรด เต็มไปหมดถ้าไม่นับอดีตแชมป์ อย่าง โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ก็ยังมียอดนักชกมวยหมัด อย่าง นิโค คาร์ริลโล ชาวสก็อตแลนด์ ดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของรุ่นนี้ ที่รอคอยวันในการชิงเข็มขัดแชมป์มาอย่างยาวนาน ก็ถือไม่ใช่งานง่ายถ้า ซุปเปอร์เล็ก จะต้องประชันฝีมือด้วยหรือจะเป็นกำปั้นที่เพิ่งก้าวขึ้นมาใหม่ในองค์กรระดับโลก ทั้ง เสือแบล็ค ท.พราน49, เคียมรัน นาบาติ, แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ หรือน้องใหม่ สดๆ ร้อนๆ อย่าง นาบิล อานาน ที่ทำน้ำหนักจากฟลายเวต ขึ้นมาอยู่ในแบนตัมเวตแม้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตัวของ ซุปเปอร์เล็ก จะเคยตุ๊ยท้องจัดน็อก นาบิล ยกแรกมาแล้วใน ONE ลุมพินี 22 แต่นั่นเป็นการชกในพิกัดน้ำหนักไม่เกิน 135 ปอนด์ แต่เมื่อ นาบิล ขยับน้ำหนักขึ้นมาในพิกัด 145 ปอนด์ ถือว่าน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่า และก็ต้องอย่าลืมกำปั้นจอมเก๋า อย่าง น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย อดีตเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ ก็ประมาทไม่ได้ขณะเดียวกันอีกหนึ่งความท้าทายของ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ต่อจากนี้ คือการต้องสลับทำน้ำหนักให้ได้ทั้งรุ่นฟลายเวต และรุ่นแบนตัมเวต เพื่อป้องกันตำแหน่งทั้งคิกบ็อกซิ่ง กับมวยไทย ตามลำดับก่อนหน้านี้แม้เขาจะเคยมีข้อครหาเรื่องการทำน้ำหนักโดยเฉพาะไฟต์สำคัญที่พบ รถถัง จิตรเมืองนนท์ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่ปัจจุบัน "ซุปเปอร์เล็ก" แก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยด้วยการติดต่อนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกิน และการลด-เพิ่มน้ำหนัก อย่างเป็นมืออาชีพ"ซุปเปอร์เล็ก" ให้สัมภาษณ์อย่างหนักแน่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนักอีกต่อไป รอยต่อระหว่างรุ่นฟลายเวต กับ แบนตัมเวต อยู่ที่ 10 ปอนด์ หรือราว 4-5 กิโลกรัม ถ้ามีการควบคุมอาหาร และฟิตซ้อมอย่างเป็นมืออาชีพ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่า ชาตรี ศิษย์ยอดธง จะสรรหาคู่ชกคนใดมาให้เขาประชันฝีมือ และคาดว่าอีกไม่นานเจ้าตัวน่าจะได้ขึ้นแท่นเป็นนักมวยไทยรายที่ 2 ใน ONE ต่อจาก รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่ได้ค่าตัวแตะหลัก 10 ล้านบาทต่อการขึ้นชก 1 ไฟต์ ไม่รวมโบนัส