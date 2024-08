"เฟรดดี" อนาคตแชมป์โลกตามรอยพี่ชาย / คอลัมน์ “TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

เปิดตัวได้อย่างร้อนแรงเกินห้ามใจ สำหรับ เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี จอมบู๊ดาวรุ่งวัยเพียง 19 ปี จากเกาะอังกฤษ น้องชายคลานตามกันมาของ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี แชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่เก็บชัยชนะ 2 ไฟต์ติดต่อกันในศึก ONE ลุมพินี ด้วยการเอาชนะน็อกคู่แข่งแบบสวยๆ ฟันโบนัสจากชาตรี ศิษย์ยอดธง 2 ไฟต์ซ้อน ซึ่งล่าสุดเขาเอาชนะ ไก่ชน ส.ยิ่งเจริญการช่าง ก่อนหมดเวลาในยกแรกเพียงไม่กี่วินาทีการขึ้นสังเวียน เฟรดดี ได้รับการจับตามองจากแฟนมวยชาวไทยมากเป็นพิเศษ หลัง โจนาธาน พี่ชายของเขา โชว์มาตรฐานการต่อสู้ในระดับสูง ก้าวขึ้นมาเป็นนักชกซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในเวลานี้ ทำให้ทั้งสองคนต้องถูกจับมาเปรียบเทียบกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ เฟรดดี เกิดและเติบโตมาในย่านเซาธ์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีพี่สาวสองคนคือ แดนนี กับ ฟรานซิส และพี่ชายหนึ่งคนที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ โจนาธาน ที่โตมากกว่าเขา 7 ปี ซึ่งตั้งแต่จำความได้ก็เห็นคุณพ่อมียิมของตัวเอง ขณะที่พี่ชายก็เริ่มฝึกมวยไทยไปแล้ว ทำให้เขาได้มีโอกาสคลุกคลีกับกีฬาชนิดนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่อายุยังน้อยในฐานะเป็นเด็กผู้ชายเติบโตตามกันมา เฟรดดี กับ โจนาธาน จึงสนิทสนมกันมาก โดยเด็กหนุ่มรายนี้เคยเผยว่าตลอดทั้งชีวิตของตัวเองได้รับการช่วยเหลือ และคำชี้แนะที่ดีจากพี่ชายคนนี้มาตลอด เป็นทั้งคนที่ผลักดันให้เข้าสู่อาชีพนักมวย คอยส่งข้อความให้กำลังใจตอนฝึกซ้อมอยู่เสมอ กลายเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบอย่างดี ทำให้ถึงตอนนี้เขามั่นใจมากว่าถึงเวลาของตัวเองแล้วที่จะเข้ามาสร้างชื่อใน ONE และได้โอกาสเฉิดฉายเจริญรอยตามพี่ชายบ้างเฟรดดี ในวัย 19 ปี สั่งสมสถิติการชกมวยไทยระดับอาชีพ 20 ครั้ง ชนะ 16 ครั้ง แพ้ 4 ครั้ง รวมถึงเคยลงแข่งขันศิลปะการต่อสู้ผสมผสาน หรือ MMA ระดับสมัครเล่นสองครั้ง โดยไฟต์ที่สร้างชื่อให้เขาคือการเอาชนะ แจสเปอร์ แลนดาล คู่ชกชาวเดนมาร์ก คว้าแชมป์ WBC มวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มาครองได้เมื่อเดือนปี 2565เจ้าตัวเริ่มต้นเก็บตัวฝึกซ้อมที่บ้านเกิดลอนดอน จากนั้นบินมาเก็บตัวที่ค่ายละไมมวยไทย บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี โจนาธาน ที่ปกติก็เก็บตัวที่นั่นอยู่แล้ว ดูแลอย่างใกล้ชิด แถมเวลาขึ้นสังเวียนใน ONE ลุมพินี ก็รับบทเทรนเนอร์ส่วนตัวให้แก่น้องชาย ซึ่งการที่ เฟรดดี ได้มาเปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพื่อแจ้งเกิด และกรุยทางสู่ ONE รายการใหญ่ หลังเคยได้เห็นพี่ชายกวาดเข็มขัดแชมป์โลกสองเส้นเฟรดดี เปิดตัว ONE ลุมพินี ไล่ถลุง แดนกาหลง ส.เดชะพันธ์ ในยกที่ 2 โดยมีอาวุธหมัดเป็นทีเด็ดสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ทุกคนได้เห็น ก่อนจะมาปิดบัญชี ไก่ชน ส.ยิ่งเจริญการช่าง ด้วยอาวุธหมัดอีกหนึ่งไฟต์ แม้เขาจะโดนนับไปด้วยก็ตาม“ไฟต์เปิดตัวที่พบกับ แดนกาหลง ตอนนั้นผมไม่พยายามที่จะไปดูผลงานของคู่แข่งมากเกินไปเพราะมันจะทำให้กังวล ผมอยากโฟกัสที่ตัวเองว่าต้องทำอะไรบ้างมากกว่า” เฟรดดี เริ่มกล่าว“ผมคิดว่าอาวุธหมัดของผมหนักกว่าและยิ่งต้องใช้นวมเล็กด้วยแล้ว แค่โดนแค่ครั้งเดียวเขาก็มีโอกาสร่วง ผมพร้อมโชว์พลังการต่อสู้แบบบู๊ล้างผลาญ แฟนมวยทุกคนเตรียมตัวรอชมความมันได้เลย”“เป้าหมายของผมกับ ONE ชัดเจนมาตลอด คือผมอยากคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาพาดบ่าเหมือนที่พี่ชายผมทำได้ เพื่อเริ่มสร้างเส้นทางในแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาให้ได้ ผมอายุยังน้อย ยังไม่อยากรีบร้อนมากจนเกินไป ผมขอสนุกกับเส้นทางของผมให้เต็มที่ก่อนครับ” น้องสุดท้องจากครอบครัวแฮ็กเกอร์ตี ปิดท้ายหลังจากนี้ เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี น่าจะมีไฟต์ให้ได้ขึ้นชกถี่ขึ้นแน่นอน จากการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมชนะน็อกคู๋แข่ง 2 ไฟต์ติดต่อกัน คงถูกใจบิ๊กบอสชาตรีโดยไม่ต้องสงสัย ปัจจุบันเจ้าตัวชกอยู่ในรุ่นสตรอว์เวต ซึ่งปัจจุบันแชมป์โลกเป็นของ พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยฯ ทั้งกติกามวยไทย และคิก บ็อกซิ่ง ดูแล้วในอนาคตหาก เฟรดดี ได้รับสัญญา ONE ใหญ่ คงจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของแชมป์โลกจากค่ายพีเค.แสนชัยฯ อย่างแน่นอน