"ก้องธรณี" ทุ่มทุนจ้างเทรนเนอร์เร่งฟิต พร้อมวัด "ซุปเปอร์เล็ก" ศึก ONE ลุมพินี 68

“ก้องธรณี ส.สมหมาย” ซ้ายเฉียบคมวัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ ทุ่มทุนสร้างจ้างเทรนเนอร์เตรียมทำร่างกายเป็นพิเศษ เพื่อปะทะกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยทั้งคู่จะดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ในฐานะคู่รองของศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาสสอง ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.สำหรับ “ก้องธรณี” ผ่านประสบการณ์โชกโชนในรายการ ONE ลุมพินี ด้วยผลงานชนะ 8 จาก 9 ไฟต์ โดยไฟต์ล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนน “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา จนสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) ได้สำเร็จโดยหลังจากคว้าสัญญามาไม่นาน “ก้องธรณี” ถูกประกบให้ปะทะกับ “ซุปเปอร์เล็ก” นักสู้ที่เก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ในชั่วโมงนี้ แถมหลายคนมองว่าไฟต์นี้เปรียบเหมือนแมตช์อุ่นเครื่อง ก่อนที่ “ซุปเปอร์เล็ก” จะมีคิวขึ้นท้าชิงบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในศึก ONE 168 ที่สหรัฐอเมริกาในวันที่ 7 ก.ย.นี้โดย “ก้องธรณี” เผยว่า “ซุปเปอร์เล็ก” คือนักสู้ที่แข็งที่สุดเท่าที่เคยเจอมา ทำให้ไฟต์นี้เจ้าตัวเสริมทีมงานมาช่วยดูแลเรื่องพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกาย เพื่อลุ้นชัยชนะไฟต์ที่ 9 ในรายการนี้“พี่ ซุปเปอร์เล็ก เป็นมวยอันตรายที่สุด ตั้งแต่ผมชกมวยมาครับ จุดแข็งของพี่เขาแกร่งทุกด้าน ไม่มีที่ติ ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือแข้งหนัก ส่วนจุดอ่อนไม่มีเลย ผมเตรียมตัวรับมือไฟต์นี้มา 2 เดือนกว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปมาก เพราะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยและมีโค้ชฟิตเนสช่วยเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งด้วย”“ถ้าผมชนะพี่เขาได้ ก็เหมือนขึ้นทางด่วนเลย ชีวิตผมคงจะเปลี่ยนไปมาก ซึ่งจะทำให้ผมไต่ระดับไปอีกขั้น คนจะรู้จักผมมากกว่านี้ ผมจึงตั้งใจซ้อมมากเพื่อรับมือพี่เขา ผมจะแสดงฝีมือ ความดุดันและความทนทาน คนที่มองว่าผมสู้ไม่ได้ ผมจะพิสูจน์ให้ดูในไฟต์นี้ครับ”นอกจากคู่ของ “ก้องธรณี vs ซุปเปอร์เล็ก” แล้ว ยังมีเหล่ายอดฝีมือระดับคู่เอกอีกมากมายตบเท้าร่วมชิงชัยในศึกนี้ นำทีมโดย “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จะข้ามสายมาชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่ว่าง โดยจะเจอกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้อิตาลี-แคนาดา เจ้าของเข็มขัดเดิมที่ตั้งใจจะกลับมาทวงบัลลังก์คืน ร่วมด้วยคู่มวยดุเดือดอีกมากมายรวมทั้งหมด 12 คู่ ให้แฟน ๆ ได้รับชมกันแบบจุใจแฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ลุมพินี 68 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. ส่วนช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. และสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh