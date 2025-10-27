เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ดวลที่นิวซีแลนด์ ปีหน้า

สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ และอาร์แอนด์เอ ประกาศสังเวียนแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 17 จะจัดขึ้นที่สนามเท อาราย ลิงค์ส (เซาท์คอร์ส) เมืองโทมาราตา ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนปีหน้า
สำหรับกอล์ฟรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ จัดขึ้นที่สนามเท อาราย ลิงค์ส เป็นครั้งแรก แต่เป็นการหวนสู่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นครั้งที่สอง หลังเคยจัดแข่งขันที่สนามรอยัล เวลลิงตัน กอล์ฟ คลับ ในปี 2017 โดยแชมป์จะได้รับสิทธิ์เชิญเข้าร่วมแข่งขันสองรายการเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส ที่ออกัสตา เนชันแนล กอล์ฟคลับ และ ดิ โอเพ่น ส่วนรองแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกไฟนอล ควอลิฟาย รายการดิ โอเพ่น
มาร์ก ดาร์บอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาร์แอนด์เอ เผยว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำกอล์ฟรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ กลับไปยังนิวซีแลนด์ และจะได้แข่งขันที่สนามเท อาราย ลิงค์ส เป็นครั้งแรก เป้าหมายสำหรับการแข่งขันนี้ คือการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์ในภูมิภาค และเราหวังว่าจะได้เห็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในปี 2026”
ทางด้าน จิม โรห์สตาฟฟ์ กรรมการผู้จัดการของเท อาราย ลิงค์ส กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสนามแข่งขัน เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ซึ่งเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์กอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำของในฐานะสนามที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2022 การได้รับเกียรติครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของสนามอย่างแท้จริง การได้ต้อนรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ และพร้อมต้อนรับนักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้”
สำหรับสนามเท อาราย ลิงค์ส (เซาท์คอร์ส) ออกแบบโดย บิลล์ คอร์ และ เบน เครนชอว์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2022 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโอ๊คแลนด์บนเกาะเหนือของประเทศนิงซีแลนด์ เป็นสนามสไตล์ลิงค์ที่ติดอันดับท็อป 100 ของโลก โดดเด่นด้วย 16 หลุมที่มองเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิกโดยตรง พร้อมกรีนขนาดใหญ่และบังเกอร์ทรายที่เป็นเอกลักษณ์
ตลอดประวัติศาสตร์กอล์ฟ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ถือเป็นเวทีผลักดันนักกอล์ฟสมัครเล่นก้าวสู่ระดับโลก อาทิ ฮิเดกิ มัตซึยามะ แชมป์ 2 สมัยจากญี่ปุ่น ที่ต่อมาคว้าแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2021, แคเมรอน สมิธ จากออสเตรเลีย แชมป์ดิ โอเพ่น 2022 รวมถึงแชมป์คนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในระดับอาชีพ จนถึงปัจจุบันมีนักกอล์ฟจากเวทีนี้ไปคว้าแชมป์ พีจีเอ ทัวร์ รวมกันกว่า 33 รายการ และแชมป์ในทัวร์ระดับโลกมากกว่า 150 รายการ