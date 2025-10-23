xs
นิวซีแลนด์ประกาศเตือนลมพัดแรงระดับสีแดง หลังพายุฤดูใบไม้ผลิเข้าเกาะเหนือ-ใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ วันนี้ (23 ต.ค.) ว่า เมตเซอร์วิส สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของนิวซีแลนด์ ประกาศเตือนลมพัดแรงเป็นระดับสีแดง และประกาศภาวะฉุกเฉินในภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ทางตะวันออก-กลางของเกาะใต้ หลังพายุฤดูใบไม้ผลิ ได้นำพาลมกระโชกแรง และฝนตกหนักมาสู่ทั้งเกาะเหนือและใต้

ทั้งนี้ เที่ยวบินเข้าและออกจากกรุงเวลลิงตัน และเมืองไครสต์เชิร์ช ในภูมิภาคแคนเทอร์เบอรีทางตะวันออกเฉียงใต้ของนิวซีแลนด์ ต้องถูกยกเลิก เช่นเดียวกับ บริการรถไฟบางเที่ยวที่ถูกระงับ และสถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น ห้องสมุด ขณะที่หน่วยงานการขนส่งของประเทศปิดถนนหลายสาย และเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง