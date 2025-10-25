ญี่ปุ่นแซงนำโด่ง เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ฯ รอบสาม “พงศภัค” ตาม 6 สโตรค

พงศภัค เหล่าภักดี เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสามวัน 11 อันเดอร์พาร์ 205 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 หลังจบรอบสามกอล์ฟ “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มาจลิส คอร์ส ในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีสกอร์ตามหลัง ไทเซ นางาซากิ นักกอล์ฟจากญี่ปุ่น 6 สโตรค
สหพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี) ร่วมกับ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนท์ และ เดอะ อาร์แอนด์เอ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำของภูมิภาคลงชิงชัย 120 คน จาก 41 ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นนักกอล์ฟไทย 7 คน ได้แก่ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ โดยแชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า
วันที่สามของการแข่งขัน มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 6 คน โดย ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี ผู้นำร่วมรอบแรก ออกสตาร์ทดีทำเบอร์ได้ในหลุมแรก ตามด้วยอีก 1 เบอร์ดี้ที่หลุม 3 แต่เสียโบกี้ในหลุมถัดมา ก่อนเก็บคืนได้สองเบอร์ดี้ที่หลุม เก็บสองเบอร์ดี้ที่หลุม 11 และ 13 แต่พลาดเสียโบกี้ในหลุมสุดท้าย จบ 18 หลุมเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสามวันขยับจากอันดับ 5 ขึ้นมาอยู่ที่ 3 ด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205
พงศภัค มืออันดับ 53 สมัครเล่นโลก ซึ่งลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่ 4 และเป็นผู้เล่นอันดับโลกดีสุดในปีนี้ เผยหลังเกมว่า “วันนี้สตาร์ทได้ดีด้วยเบอร์ดี้ในหลุมแรก แต่จากนั้นก็พัตต์ไม่ค่อยลง ส่วนไทเซก็เก็บเบอร์ดี้ได้เรื่อยๆ นำห่างไปเรื่อยๆ ผมก็พยายามตีตื้น แต่รอบหลังเสียง่ายๆ ทำเบอร์ดี้ไม่ได้ แล้วยังมาพลาดเสียโบกี้ในหลุมสุดท้าย รู้สึกเสียใจนิดหน่อย วันนี้ไทเซเล่นไม่พลาดเลย พัตต์ลงแทบทุกหลุม ทำให้ผมต้องโฟกัสมากขึ้น พยายามทำเบอร์ดี้ให้ได้มากๆ พรุ่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ จะออกไปทำให้ดีที่สุด และเล่นให้สนุก ก็อาจจะมีบุกบ้างอย่างระมัดระวัง และดูเกมของคู่แข่งว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผมว่าคงจะคล้ายกับเล่นแมทช์เพลย์ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับ”
ทางด้านตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นของ ไทเซ นางาซากิ นักกอล์ฟวัย 16 ปี จากญี่ปุ่น ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 จาก 8 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว แซงขึ้นมานำโด่งที่สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 199 โดยมี รินทาโร่ นากาโนะ เพื่อนร่วมชาติ ตามหลัง 5 สโตรค
นางาซากิ ซึ่งลุ้นเป็นนักกอล์ฟชาวญี่ปุ่นคนที่ 4 ที่ครองแชมป์รายการนี้ กล่าวว่า “วันนี้เล่นได้ดีทำ 4 เบอร์ดี้ในรอบเก้าหลุมแรก แม้จะพลาดที่หลุม 12 แต่ก็เก็บเบอร์ดี้คืนได้ในหลุมต่อมา ซึ่งทำให้เกมลื่นไหลและสามารถจบในอันดับที่ดีในวันนี้ ส่วนพรุ่งนี้หวังว่าจะเล่นได้ดีและคว้าแชมป์ให้ได้”
ขณะที่นักกอล์ฟไทยอีก 5 คนทำสกอร์ดังนี้ ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ มือ 102 สมัครเล่นโลก หวดเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 อยู่ในกลุ่มอันดับ 10 ร่วม, ธนวินท์ ลี เก็บอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวมสามวัน 5 อันเดอร์พาร์ 211 อยู่อันดับ 13 ร่วม, ปรินทร์ สารสมุทร ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวมอีเวนพาร์ 216 อยู่อันดับ 26 ร่วม, ชนชน โชคประจักษ์ชัด ทำ 4 โอเวอร์พาร์ 76 สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 224 อยู่อันดับ 54 ร่วม และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ ตีเกินอีก 5 โอเวอร์พาร์ 77 รวมสามวัน 10 โอเวอร์พาร์ 226 รั้งอันดับ 60