“พงศภัค” เปิด 6 อันเดอร์ นำร่วมศึก เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ฯ รอบแรก

พงศภัค เหล่าภักดี ประเดิมเยี่ยมหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขึ้นนำร่วมกับ บิลลี่ ดาวลิ่ง จากออสเตรเลีย และคานห์ ฮุง เล จากเวียดนาม เปิดรอบแรกศึก “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มาจลิส คอร์ส ในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา
สหพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี) ร่วมกับ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนท์ และ เดอะ อาร์แอนด์เอ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำของภูมิภาคลงชิงชัย 120 คน จาก 41 ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นนักกอล์ฟไทย 7 คน ได้แก่ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ โดยแชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า
เปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี มืออันดับ 53 สมัครเล่นโลก ออกสกตาร์ทเยี่ยมหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว ขึ้นนำร่วมกับ บิลลี่ ดาวลิ่ง จากออสเตรเลีย ที่ทำ 8 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ และคานห์ ฮุง เล จากเวียดนาม ที่ทำ 1 อีเกิ้ล กับอีก 4 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว โดยมี รินทาโร นากาโนะ และ ไทเซ นางาซากิ จากญี่ปุ่น, แฮร์รี ทาคิส จากออสเตรเลีย และ แซม มุลนาเน นักกอล์ฟเจ้าถิ่นตามหลังสโตรคเดียว
พงศภัค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท สหรัฐอเมริกา วัย 20 ปี ซึ่งเป็นผู้เล่นอันดับโลกดีสุดในรายการนี้ เผยว่า “วันนี้ออกสตาร์ทได้ดี ทำเบอร์ดี้สองหลุมแรก จบรอบหลุมแรกที่ลบหกถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ พอรอบหลังเริ่มมีลมและเป็นรอบที่ยากกว่า ทำอีเวนพาร์ จบวันด้วยสกอร์ 6 อันเดอร์ ถือว่าทำได้ดี วันนี้แค่อยากไปเล่นให้มีความสุข ไม่ได้คิดถึงสกอร์ พยายามอยู่กับปัจจุบัน และโฟกัสที่รูทีนของเรา วันนี้ตีออน 17 กรีน ไดร์ฟถือว่าใช้ได้เลย มีความมั่นใจ วันนี้เล่นกลุ่มเดียวกับเพื่อนร่วมก๊วนที่ตีดี ทำให้เราต้องพยายามตีให้ดีกว่าเขา เพราะเขาแทบไม่พลาดเลย ตอนแรกๆ ที่ออกไปก็รู้สึกกดดัน แต่บอกกับตัวเองว่าต้องโฟกัสช็อตต่อช็อต พอทำเบอร์ดี้ได้เรื่อยๆ ก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น พรุ่งนี้ก็แค่ต้องทำเหมือนเดิม โฟกัสที่รูทีน เล่นให้มีความสุข แล้วสกอร์ก็จะออกมาดีเอง”
ขณะที่ “ทีเค” รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา มือ 102 สมัครเล่นโลก ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ อยู่ในกลุ่มอันดับ 15 ร่วม ตามหลังผู้นำ 4 สโตรก ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยอีก 5 คน ปรินทร์ สารสมุทร และ ธนวินท์ ลี ตีเกินคนละ 1 โอเวอร์พาร์ 73 อยู่อันดับ 31 ร่วม, ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ และ ชนชน โชคประจักษ์ชัด เกินคนละ 2 โอเวอร์พาร์ 74 อยู่อันดับ 43 ร่วม, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล สกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 75 รั้งอันดับ 55 ร่วม