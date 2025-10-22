“รัชชานนท์” พร้อมลุย เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ฯ ประชันมือดีภูมิภาค

รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟมือ 102 สมัครเล่นโลก เตรียมลงแข่งขันศึกกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ เป็นครั้งที่สอง ประชันผู้เล่นชั้นนำของภูมิภาคที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ (มาจลิส คอร์ส) เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคมนี้
กอล์ฟรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ จัดโดย สมาพันธ์กอล์ฟแห่งเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ อาร์แอนด์เอ และ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมชิงชัย 120 คน จาก 41 ประเทศสมาชิก รวมถึงนักกอล์ฟไทย 7 คน ประกอบด้วย รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ ร่วมประชันวงสวิงเพื่อลุ้นสิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า
ความเคลื่อนไหวล่าสุด ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา วัย 18 ปี ซึ่งลงแข่งรายการนี้ครั้งแรกที่สนามอมตะ สปริง คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2022 และจบอันดับ 13 ร่วม เจ้าตัวเผยว่า “ครั้งนี้ผมเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเกมสั้น การพัตต์ และการเล่นจากรัฟ เพราะสนามในตะวันออกกลางมีลักษณะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคย ทั้งพื้นหญ้า อากาศแห้ง และลมแรง รายการนี้ถือเป็นทัวร์นาเมนต์สมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและสำคัญมาก เพราะแชมป์จะได้ไปแข่ง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า ซึ่งถือเป็นความฝันของนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วโลก ผมเองก็อยากคว้าโอกาสนั้นให้ได้ แต่จะไม่กดดันตัวเอง จะโฟกัสกับแผนการเล่นของตัวเอง ทำให้ดีที่สุดในแต่ละช็อต และสนุกกับเกมให้มากที่สุด”
สำหรับกอล์ฟรายการเอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ นี้เป็นเวทีที่สร้างนักกอล์ฟก้าวไปสู่ระดับโลกมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฮิเดกิ มัตสึยามะ จากญี่ปุ่น แชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2021, แคเมอรอน สมิธ จากออสเตรเลีย แชมป์ดิ โอเพ่น ปี 2022 รวมถึงนักกอล์ฟที่ก้าวสู่สังเวียนกอล์ฟอาชีพระดับโลกอย่าง แคเมอรอน เดวีส จากออสเตรเลีย, ไรอัน ฟ็อกซ์ จากนิวซีแลนด์, คิม ชี-อู, อี คยอง-ฮุน จากเกาหลีใต้, อี มินอู จากออสเตรเลีย, เคตะ ทากาจิมะ จากญี่ปุ่น และผาน เจิ้ง-สง จากไชนีสไทเป