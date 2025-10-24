“พงศภัค” ผ่านครึ่งทางตามสองสโตรคศึก เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ฯ ที่ดูไบ

พงศภัค เหล่าภักดี เก็บเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสองวัน 9 อันเดอร์พาร์ 135 รั้งอันดับ 5 หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟ “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มาจลิส คอร์ส ในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีสกอร์ตามหลังสามผู้นำร่วมสองสโตรค
สหพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี) ร่วมกับ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนท์ และ เดอะ อาร์แอนด์เอ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำของภูมิภาคลงชิงชัย 120 คน จาก 41 ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นนักกอล์ฟไทย 7 คน ได้แก่ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ โดยแชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า
ผ่านครึ่งทางปรากฎว่า ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี มืออันดับ 53 สมัครเล่นโลก ผู้นำร่วมจากรอบแรก พลาดเสียโบกี้ที่หลุม 2 แต่เก็บคืนได้ 5 เบอร์ดี้ ก่อนปิดเกมเสียอีก 1 โบกี้ในหลุมสุดท้าย จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสองวันมี 9 อันเดอร์พาร์ 135 หล่นมาอยู่อันดับ 5 ตามหลังสามผู้นำร่วมสองสโตรค
พงศภัค ซึ่งลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่ 4 และเป็นผู้เล่นอันดับโลกดีสุดในปีนี้ เผยหลังเกมว่า “วันนี้ออกบ่ายลมแรงกว่าเมื่อวานและธงปักยากขึ้น มีปัจจจัยหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกกดดัน ทั้งเพื่อนรวมก๊วนก็ตีดีกันทุกคน และผู้นำจบช่วงเช้านำอยู่ที่ลบสิบ วันนี้ไดร์ฟไปไม่ค่อยตรง ตีไปผิดจุดเยอะพอสมควร ทำให้ต้องแก้ไขช็อตยาก ส่วนรอบเก้าหลุมหลังเป็นรอบที่ทำแต้ม มีพาร์ 5 สามหลุม เหมาะกับคนที่ไกลตีตัด ซึ่งเข้าทางเกมผม โดยรวมก็พอใจ แม้ยังมีบางจุดที่เสียง่ายๆ อาจจะไม่ได้นำในวันนี้ แต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับสองวันที่เหลือ พรุ่งนี้ก็จะเล่นอยู่กับปัจจุบัน โฟกัสที่รูทีน เล่นให้มีความสุข ไม่เครียด และจะพยายามทำให้ดีที่สุด”
ขณะที่กลุ่มผู้นำร่วมประกอบด้วย คานห์ ฮัง เล ผู้นำร่วมรอบแรกจากเวียดนาม โชว์ฟอร์มเหนียวหวดอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 รักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 133 เท่ากับ แฮร์รี ทาคิส จากออสเตรเลีย และ รินทาโร่ นากาโนะ จากญี่ปุ่น ที่ขยับจากอันดับ 4 ขึ้นมานำร่วมหลังหวดเข้ามาคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 66 โดย ฮัง เล นักกอล์ฟวัย 17 ปี จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ กล่าวหลังขึ้นนำเป็นวันที่สองว่า “ผมรู้สึกขอบคุณที่ได้มาที่นี่ และซาบซึ้งกับการเดินทางและประสบการณ์ในปีนี้ ผมหวังแค่อยากสนุกกับทุกช่วงเวลาที่นี่”
ทางด้าน ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ มือ 102 สมัครเล่นโลก ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 เป็นวันที่สอง สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 อยู่ในกลุ่มอันดับ 10 ร่วม โดยมี ธนวินท์ ลี เครื่องร้อนหวด 3 อันเดอร์พาร์ 69 ตามมาที่อันดับ 15 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 142
ส่วนนักกอล์ฟไทยอีก 4 ราย ปรินทร์ สารสมุทร ตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 73 รวมสองวันเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 146 อยู่อันดับ 34 ร่วม, ชนชน โชคประจักษ์ชัด ทำ 2 โอเวอร์พาร์ 74 สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 อยู่อันดับ 49 ร่วม, ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ เกินอีก 3 โอเวอร์พาร์ 75 รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 อยู่อันดับ 54 ร่วม ขณะที่ อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล ตีมา 5 โอเวอร์พาร์ 77 สกอร์รวมเกิน 8 โอเวอร์พาร์ 152 ไม่ผ่านเข้ารอบ โดยหลังจบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150