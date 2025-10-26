“พงศภัค” เฉือนเพลย์ออฟ พลิกคว้าแชมป์ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ฯ ที่ดูไบ

พงศภัค เหล่าภักดี จารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ สำเร็จ หลังพลิกสถานการณ์จากการตามหลัง ไทเซ นางาซากิ จากญี่ปุ่นถึง 6 สโตรค มาจบสกอร์รวมเท่ากันที่ 15 อันเดอร์พาร์ 273 ก่อนเฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันสองรายการเมเจอร์ใหญ่ในปีหน้า
สหพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี) ร่วมกับ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนท์ และ เดอะ อาร์แอนด์เอ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำของภูมิภาคลงชิงชัย 120 คน จาก 41 ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นนักกอล์ฟไทย 7 คน ได้แก่ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ โดยแชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปี 2026
รอบสุดท้ายของการชิงชัย ปรากฎว่า ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี ซึ่งออกสตาร์ทในกลุ่มสุดท้ายตามหลัง ไทเซ นางาซากิ อยู่ 6 สโตรก เล่นได้อย่างมั่นใจทำสกอร์ตีตื้นขึ้นมาเสมอหลังทำสองเบอร์ดี้ติดในสองหลุมสุดท้าย รวมกับอีก 4 เบอร์ดี้ เสียไป 2 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสี่วัน 15 อันเดอร์พาร์ 273 เท่ากับ นางาซากิ ที่พลาดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 ต้องไปตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟที่หลุม 18 พาร์ 5 และหลุม 17 พาร์ 4
การเพลย์ออฟเริ่มที่หลุม 18 ทั้งคู่เสมอกันที่เบอร์ดี้ จากนั้นทำเบอร์ดี้เสมอกันอีกครั้งที่หลุม 17 และกลับมาแข่งที่หลุม 18 อีกครั้ง โดยไทเซตีออนแต่พัตต์เบอร์ดี้ไม่ลง ส่วนพงศภัคชิพไปเหลือประมาณ 3 ฟุต และพัตต์เบอร์ดี้อย่างเฉียบขาด คว้าแชมป์ไปครองสำเร็จ พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน เดอะ มาสเตอร์ส ที่สนามออกัสตา เนชันแนล กอล์ฟ คลับ ในเดือนเมษายน 2026 และ ดิ โอเพ่น ที่สนามรอยัล เบิร์กเดล ประเทศอังกฤษ ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการ ดิ อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ในปีหน้า ขณะที่ นางาซากิ รองแชมป์ ได้เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายรายการ ดิ โอเพ่น
พงศภัค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท วัย 20 ปี ซึ่งลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่ 4 และทำสำเร็จเผยว่า “ก่อนออกไปผมคิดว่ากีฬากอล์ฟอะไรก็เกิดขึ้นได้ เผยเคยตามห่างหลายแต้มมาแล้ว วันนี้ก็เป็นแค่วันหนึ่งที่ต้องออกไปทำให้ดีที่สุด ก็มีกดดันบ้าง แต่ผมสามารถควบคุมตัวเองได้ดี มีเพื่อนที่มาเป็นแคดดี้และช่วยให้ผมผ่อนคลาย สิ่งสำคัญที่ทำให้ชนะน่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจ พอมาถึงตอนเพลย์ออฟ ผมรู้สึกมั่นใจวาจะชนะ เพราะผมมีสถิติในการเพลย์ออฟชนะสูงหลายปีที่ผ่านมา และแทบไม่กดดันอะไรเลย แชมป์ครั้งนี้มีความหมายกับผมมาก รู้สึกดีใจและภูมิใจที่จะได้ไปเล่นเดอะ มาสเตอร์ส และดิ โอเพ่น ซึ่งเป็นรายการที่ผมติดตามมาตั้งแต่เด็ก ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นไทย”
ทางด้านนักกอล์ฟไทยอีก 5 คนทำผลงานดังนี้ ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวมสี่วัน 8 อันเดอร์พาร์ 280 จบอันดับ 11 ร่วม, ธนวินท์ ลี พลาดตีเกิน 5 โอเวอร์พาร์ 77 สกอร์รวมอีเวนพาร์ 288 อยู่อันดับ 26, ปรินทร์ สารสมุทร ตีเกิน 4 โอเวอร์พาร์ 76 สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 292 อันดับ 37, ชนชน โชคประจักษ์ชัด ทำอีเวนพาร์ 72 รวม 8 โอเวอร์พาร์ 296 อันดับ 45 ร่วม และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 รวม 10 โอเวอร์พาร์ 226 รั้งอันดับ 48 ร่วม